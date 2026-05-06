اصنع في الإمارات/ الاستدامة التشغيلية تعزز تكامل المنظومة الصناعية

أبوظبي في 6 مايو/ وام/ أكدت فاطمة الحمادي، الرئيس التنفيذي التجاري لمناطق خليفة الاقتصادية في مجموعة "كيزاد"، أن نجاح الشركاء يمثل نجاحاً مباشراً للمنظومة الصناعية في الدولة، مشيرة إلى أن تطبيق نماذج تشغيل مرنة يسهم في ضمان استمرارية التجارة وتعزيز تكامل البيئة الصناعية.

وقالت خلال جلسة المناطق الاقتصادية والصناعية ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" إن "كيزاد" ستواصل دعمها المستمر للشركاء لأن نجاحهم من نجاحها، مشيرةً إلى أنها طبقت نهجاً مدروساً ومباشراً ومتكاملاً في التعامل مع التحديات يؤكد على مبادئ السلامة واستمرارية تدفق التجارة وفق نموذج عمل شامل ومرن يوظّف كل القدرات بشكل مركّز وفي الوقت الفعلي في الظروف الاستثنائية، وهو ما ينعكس إيجاباً على ضمان تكامل كل مكونات البيئة الحيوية الصناعية في الدولة.