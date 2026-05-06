اصنع في الإمارات/ الإمارات بيئة محفزة لتحويل التحديات إلى فرص

أبوظبي في 6 مايو/ وام/ أكد عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات - المجمّعات والمناطق الحرة، موانئ دبي العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن دولة الإمارات توفر بيئة اقتصادية مرنة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، مشيرا إلى أن التكامل بين الجهات الحكومية يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويدعم تنافسية الدولة عالمياً.

وقال الهاشمي خلال جلسة المناطق الاقتصادية والصناعية ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" إنه لا حدود للفرص في دولة الإمارات التي تنمو أكثر بمواجهة التحديات وتخطيها، موضحا أن فريق العمل الموحّد والمتميز في كل القطاعات في دولة الإمارات يجد دائماً البدائل ويحول التحديات إلى فرص.

وأضاف " الثقة المطلقة للشركاء في القطاعات الاقتصادية والصناعية واللوجستية بالرؤية الإستراتيجية لقيادة دولة الإمارات وبإمكاناتها وبفرصها، مشيداً بحجم الجهود النوعية التي قدمتها الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لتمكين الموانيء وتعزيز خيارات سلاسل الإمداد والتوريد في الدولة والمنطقة".