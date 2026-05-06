اصنع في الإمارات/ الشراكات الاقتصادية تعزز توسع القطاع الخاص عالمياً

أبوظبي في 6 مايو/ وام/ أكد خلفان المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتصدير في "بروج"، أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة توفر بيئة مستقرة تدعم خطط القطاع الخاص التوسعية، وتمكنه من دخول أسواق جديدة بثقة.

وقال خلال جلسة حوارية رئيسية ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" إن الشركاء في القطاع الخاص يقدرون عالياً الاستقرار والمسار الإستراتيجي الذي توفره بوضوح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والتي تمكّنهم من تنفيذ خططهم المستقبلية للنمو والتوسع ودخول أسواق عالمية جديدة بثقة انطلاقاً من دولة الإمارات.