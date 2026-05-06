اصنع في الإمارات/ "آيرينا": الإمارات ترسخ ريادتها في الطاقة المتجددة

أبوظبي في 6 مايو/ وام/ أشادت غوري سينغ، نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، بالزخم المتسارع في تبنّي حلول الطاقة المتجددة في دولة الإمارات التي تستضيف مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في مدينة مصدر بأبوظبي.

وأوضحت خلال جلسة حوارية رئيسية بعنوان "الحزام الشمسي الصناعي الجديد والصناعة النظيفة كميزة تنافسية" ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" أن العالم بحاجة إلى مضاعفة الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة وضمان استدامتها.