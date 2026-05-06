اصنع في الإمارات/ حلول متقدمة لخفض الانبعاثات في قطاع الإسمنت

أبوظبي في 6 مايو/ وام/ أكد علي سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة هولسيم – الإمارات وعُمان إن دولة الإمارات تشهد تطبيقات واختبارات متقدمة لمنتجات نوعية تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وصولا إلى إزالة الكربون في بعض الصناعات، ومنها صناعة الإسمنت.

وأشاد خلال جلسة حوارية رئيسية بعنوان "الحزام الشمسي الصناعي الجديد والصناعة النظيفة كميزة تنافسية" ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" بمستويات المرونة والتكامل في السياسات والأطر التنظيمية الصناعية، التي تمكّن المنتجين من اتخاذ خطوات فاعلة نحو تحقيق نمو يلبي الطموحات ويواكب معايير الاستدامة المنشودة.