اصنع في الإمارات/ الطاقة النظيفة تفتح آفاقا لصناعة المعادن منخفضة الكربون

أبوظبي في 6 مايو/ وام/ أكدت نجيبة الجابري، الرئيس التنفيذي للحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة لدى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وجود فرص نوعية أمام الصناعات الإماراتية بفضل الوصول إلى الطاقة النظيفة والخضراء، بما يمكّنها من تلبية الطلب العالمي على منتجات المعادن منخفضة الكربون.

وأشارت خلال جلسة حوارية رئيسية بعنوان "الحزام الشمسي الصناعي الجديد والصناعة النظيفة كميزة تنافسية" ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" إلى أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تطور تقنيات متقدمة إلى جانب الإنتاج، بما يعزز الابتكار في عمليات التصنيع والإنتاج.