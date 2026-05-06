اصنع في الإمارات/ المشاريع الكبرى تعزز المحتوى المحلي وسلاسل التوريد

أبوظبي في 6 مايو/ وام/ أكد عادل عبدالله البريكي، الرئيس التنفيذي لـ"شركة الدار للمشاريع" أن دولة الإمارات تمتلك جميع مقومات المساهمة في تصميم مستقبل قطاع البناء، باعتبارها مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً يتيح للشركات الوصول السريع إلى مواد فائقة الجودة وأسواق جديدة واعدة.

وقال البريكي خلال جلسة رئيسية بعنوان "من المشاريع الضخمة إلى سلاسل التوريد المرنة: توطين البناء من أجل المستقبل" ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات 2026": " إن المحتوى الوطني ارتفع في أعمالنا بشكل كبير على مدى السنوات القليلة الماضية لأننا أخذنا هذا المسار كسياسة عامة واستراتيجية متكاملة".