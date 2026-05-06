اصنع في الإمارات/ المرونة ركيزة لاستدامة البنية التحتية

أبوظبي في 6 مايو/ وام/ أكد أنطونيو دي سيكا، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة "تبريد" أهمية المرونة كعنصر أساسي لضمان تحقيق الأداء الأمثل للبنى التحتية والمشاريع الإنشائية والمنشآت الصناعية.

وأوضح خلال جلسة رئيسية بعنوان "من المشاريع الضخمة إلى سلاسل التوريد المرنة: توطين البناء من أجل المستقبل"

ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات 2026 " أن نجاح تطوير مشاريع البناء المستقبلية والمستدامة يعتمد على استمرارية العمل مع خفض البصمة الكربونية، داعياً إلى تعزيز القيمة المضافة للمشاريع الكبرى بما ينعكس إيجاباً على الاقتصادات والمجتمعات وقطاعات الأعمال محلياً وعالمياً.