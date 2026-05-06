اصنع في الإمارات/ الشراكات الصناعية تعزز النمو الاقتصادي المستدام

أبوظبي في 6 مايو/ وام/ أكد عمر البوسعيدي، الرئيس التنفيذي لـشركة المستقبل لصناعات الأنابيب في دولة الإمارات وسلطنة عُمان أن التوسع الصناعي لم يعد يقتصر على زيادة الطاقة الإنتاجية، بل يرتكز على بناء قدرات مرنة قادرة على مواجهة التحديات.

وأشار البوسعيدي خلال جلسة بعنوان "أهمية الشراكة الصناعية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة" ضمن فعاليات " اصنع في الإمارات 2026" إلى أن هذه المرونة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسلاسل الإمداد الإقليمية والشراكات الدولية، مشيدا بدور دولة الإمارات في دعم القطاع الصناعي عبر توفير بيئة محفزة للنمو والابتكار وتمكين الشركات الوطنية من التوسع عالمياً، بما يعزز مكانتها كمركز صناعي عالمي ويوفر فرصاً أوسع لنمو الشركات المحلية وانتشارها.