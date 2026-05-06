محمد سعيد الشحي: قواتنا المسلحة هي الحارس الأمين لما حققناه ونحققه من نمو وتقدم

أبوظبي في 6 مايو/ وام/ أكد سعادة محمد سعيد الشحي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، ستبقى مدعاة لفخر شعب الإمارات واعتزاز كل من يعيش على أرضها بهذه القوات وبكفاءة الإمكانات الدفاعية للدولة التي انطلقت قبل خمسة عقود من رؤية مستقبلية ثاقبة، لبناء وتطوير قدراتها والاستثمار في الكوادر الوطنية والريادة التكنولوجية والابتكار والأنظمة الدفاعية المتطورة.

وأضاف، بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة، أنها وصلت اليوم إلى امتلاك مؤسسة وطنية تجسد أعلى معايير الاحترافية والانضباط وروح المسؤولية، وتحظى بثقة قيادة الإمارات وشعبها وقطاعاتها كافة، وتسهم في ترسيخ موقع الدولة شريكا موثوقا في الحفاظ على الأمن وتعزيز الاستقرار إقليمياً وعالمياً.

وقال إن هذه المنظومة الوطنية المتكاملة التي أثبتت كفاءتها وفاعليتها وتميزها في كل محطة واختبار، تؤكد أنها الحارس الأمين لما حققناه ونحققه من نمو اقتصادي مستدام، وموقع دولي متقدم، وبنية تحتية متطورة، واستثمارات حيوية كبرى، وأنها ستواصل دورها المحوري درعاً لوطننا وضمانة لمستقبل مشرق مزدهر، فيما تعزز الإمارات مكانتها التي أرستها عن جدارة واقتدار في المنطقة والعالم.