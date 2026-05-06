سالم بن سلطان القاسمي: توحيد القوات المسلحة ركيزة رسخها زايد ويقود تطورها محمد بن زايد

رأس الخيمة في 6 مايو/ وام/ أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني ، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة تمثل محطة وطنية خالدة، نستحضر فيها مسيرة من العزة والإنجاز في حماية الوطن وصون مكتسباته.

وأوضح الشيخ سالم بن سلطان، بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة، أن السادس من مايو 1976 شكّل منعطفاً تاريخياً جسّد وحدة المصير، بفضل رؤية المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين أرسوا دعائم قوة وطنية موحدة تحمي الاتحاد.

وقال إن ما بلغته القوات المسلحة من جاهزية وكفاءة يعكس الدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله"، حتى أصبحت نموذجاً عالمياً في الكفاءة والتطور مما يعزز مكانتها كقوة إقليمية كأحد أقوى الجيوش في المنطقة، مع تفوق واضح في مجالات التدريب والدفاع الجوي والبرّي والبحري.

واضاف الشيخ سالم بن القاسمي أن الفخر بالتلاحم الوثيق بين قيادة الدولة الرشيدة والقوات المسلحة يزداد ، مما يرسخ قيم الولاء والانتماء للوطن كما نفخر بأداء أبطال قواتنا المسلحة بكافة أفرعها، التي تواصل أداء واجباتها باحترافية ومسؤولية وبكفاءتهم العالية في أداء مهامهم لحماية الوطن وصون أمن مواطنيه والمقيمين على أراضيه، والمحافظة على مقدراته ومكتسباته، مؤكداً أنها فخر الوطن ودرعه الحصين، ومجدداً العهد على مواصلة مسيرة الإنجاز وتعزيز مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً.