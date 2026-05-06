"Italyfood" تستعرض منتجات غذائية إماراتية بتقنيات إنتاج حديثة خلال "اصنع في الإمارات"

أبوظبي في 6 مايو/ وام/ تواصل المنتجات الغذائية الإماراتية تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية، مدعومة بتوسع المصانع الوطنية وتبني تقنيات إنتاج متقدمة تسهم في تطوير صناعات غذائية إماراتية قادرة على المنافسة والتصدير.

واستعرضت شركة "Italyfood"، خلال مشاركتها في الدورة الخامسة من معرض اصنع في الإمارات 2026، مجموعة من منتجاتها المتخصصة في الأجبان الإيطالية المصنعة داخل الدولة، والتي يتم إنتاجها عبر مصنع الشركة في رأس الخيمة باستخدام الحليب المورد من المزارع الإماراتية، ضمن توجه يدعم نمو الصناعات الغذائية الوطنية وتطوير منتجات تحمل علامة "صنع في الإمارات".

ويعتمد المصنع على تقنيات إنتاج حديثة تشمل خطاً آلياً بالكامل لإنتاج جبنة "البوراتا"، التي تُصنع عادة بالطرق اليدوية، إلى جانب استخدام تقنية التجميد السريع "IQF" التي تتيح الحفاظ على جودة وطزاجة الأجبان خلال عمليات التصدير إلى الأسواق الخارجية، فيما تسهم خطوط الإنتاج المتطورة والمعدات الحديثة في رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.

وقال أميت سونافيا، رئيس قسم المبيعات في الشركة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام/ ، إن "Italyfood"، تعد من أكبر الشركات المنتجة للأجبان الإيطالية في الدولة، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 5 أطنان في الساعة لتلبية احتياجات السوق الإماراتي وأسواق التصدير.

وأوضح أن المصنع ينتج مجموعة واسعة من الأجبان تشمل "البوراتا" و"الستراتشياتيلا" و"الريكوتا" و"الموزاريلا" بمختلف أنواعها، سواء المبشورة أو القوالب، إضافة إلى الأجبان المدخنة المصنعة داخل المنشأة، فيما تعمل الشركة على تطوير خط إنتاج للزبدة يبدأ خلال العام المقبل، إلى جانب إنتاج أنواع من الأجبان الصلبة باستخدام حليب الماعز الإماراتي.

وأشار إلى أن منتجات الشركة تصدر حالياً إلى أسواق المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأردن والعراق، إضافة إلى عدد من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن أسواق خارج المنطقة تشمل موريشيوس والمالديف وسيشل.