طالب بن صقر القاسمي: قواتنا المسلحة درع الوطن ورمز سيادته

رأس الخيمة في 6 مايو/ وام/ قال الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي إنه في هذا اليوم المجيد، ومع مرور خمسين عاماً على توحيد القوات المسلحة، نستذكر بكل فخر وإجلال تلك اللحظة التاريخية التي جسّدت عمق الرؤية وحكمة الإرادة.

وأوضح الشيخ طالب بن صقر، بهذه المناسبة الوطنية، أن القوات المسلحة هي السور الذي يحمي الوطن، والقوة التي تُصان بها السيادة، والرجال الذين إذا نادى الواجب لبّوه بلا تردد، بعقيدة راسخة وشجاعة لا تعرف المستحيل، مشيرا إلى أن ما وصلت إليه القوات المسلحة من جاهزية واحترافية هو ثمرة الغرس الذي وضعه الوالد المؤسس زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، الذين آمنوا بأن الاتحاد يحتاج إلى درع يحميه وسيف يذود عن مكتسباته، برؤية استشرفت المستقبل وأسست لمؤسسة عسكرية وطنية موحدة.

ورفع الشيخ طالب بن صقر في هذا اليوبيل الذهبي، أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله" ، الذي واصل مسيرة التطوير برؤية عصرية وضعت القوات المسلحة في مصاف الجيوش المتقدمة عالمياً، بدعم متواصل وحرص دائم على التميز التكنولوجي والتدريبي ، مشيدا باحترافية القوات المسلحة في أداء واجباتها، وقدرتها العالية على التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدولة، حيث يقف رجالها الأوفياء وأبناؤها البواسل درعاً حصيناً للوطن، يذودون عن أرضه وسماءه وبحره، ويحفظون مقدراته.

ووجّه الشيخ طالب بن صقر القاسمي تحية إجلال لشهداء الوطن الأبرار الذين سطروا بدمائهم أروع ملاحم التضحية، وتحية فخر لكل جندي وضابط مرابط في ميادين الشرف، داعياً الله أن يحفظ دولة الإمارات، ويديم على قواتها المسلحة المنعة والعزة.