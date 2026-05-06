شراكة بين بنك أبوظبي الحيوي و"هيومان لايف كورد اليابانية" لتوطين علاجات الخلايا الجذعية في الإمارات

أبوظبي في 6 مايو/ وام/ وقعت مبادرة بنك أبوظبي الحيوي، المشروع الإستراتيجي المشترك بين دائرة الصحة - أبوظبي و"M42"، اتفاقية إستراتيجية مع هيومان لايف كورد - اليابان، بهدف توطين تطوير وتطبيق العلاجات بالخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري في أبوظبي، بما يعزز الوصول إلى علاجات الخلايا الجذعية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويدعم مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للرعاية الصحية المتقدمة وعلوم الحياة والطب الدقيق.

ويجمع التعاون بين البنية التحتية لبنك أبوظبي الحيوي ومنصة تقنيات "MSC"، التابعة لشركة "هيومان لايف كورد"، لتسريع تطوير علاجات تجديدية مصممة خصيصاً لاحتياجات المنطقة ومعالجة التحديات الصحية ذات الأولوية.

كما يبرز ضمن الاتفاقية دور دائرة الصحة - أبوظبي في دعم الأبحاث المبتكرة وتوسيع الوصول إلى العلاجات المنقذة للحياة عبر خدمات التخزين العام لدم الحبل السري والإشراف على العمليات التشغيلية المرتبطة بها.

ويعتزم الطرفان إنشاء أحد أوائل مسارات التصنيع المحلي لعلاجات الخلايا الجذعية المستخلصة من الحبل السري في دولة الإمارات وفق ممارسات التصنيع الجيد والتطبيق السريري، بما يدعم سلسلة التطوير المتكاملة من إتاحة العينات الحيوية حتى التطبيق السريري، ويعزز المرونة الإقليمية في هذا المجال الحيوي.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، إن الشراكة تمثل محطة مفصلية في مسيرة بنك أبوظبي الحيوي، وتعكس تحول أبوظبي نحو نموذج صحي استباقي قائم على الوقاية والابتكار وتحسين جودة الحياة، بما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية للرعاية الصحية وعلوم الحياة.

من جانبه، أكد ماساميتسو هاراتا، المؤسس والرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "هيومان لايف كورد - اليابان"، أن الشركة تنطلق من إيمان بقدرة خلايا "MSC" المستخلصة من الحبل السري على إحداث تحول في علاج الأمراض المزمنة والتنكسية، مشيراً إلى امتلاكها تقنيات متقدمة ومملوكة لعزل خلايا "UC-MSC" وتوسيعها وضبط جودتها، إلى جانب خبرات سريرية متقدمة في الطب التجديدي.

وأوضح أن الشراكة مع بنك أبوظبي الحيوي تتيح توطين صناعة العلاجات استناداً إلى انتشار الأمراض في المنطقة وبيانات العالم الحقيقي، بما يدعم تصميم وتنفيذ البرامج السريرية وتقريب علاجات "MSC" المثبتة علمياً إلى المرضى.

من جهته أكد بول داوني، مدير عام بنك أبوظبي الحيوي، أن الاتفاقية تربط البنية التحتية المتقدمة لبنوك العينات الحيوية بالابتكار العلاجي، وتسهم في بناء منظومة إقليمية لأبحاث وابتكارات الطب التجديدي.