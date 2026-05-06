تعاون بين "إنتراتوميكس" و"طاقة لحلول المياه" و"ماغما" لتحويل المواد الصلبة إلى غرافين

أبوظبي في 6 مايو/ وام/ وقعت شركة "إنتراتوميكس" لتكنولوجيات المواد المتقدمة التابعة لشركة مشاريع جامعة خليفة والمنبثقة عن مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد في جامعة خليفة، مذكرة تفاهم مع شركتي "طاقة لحلول المياه" و"ماغما" لإطلاق برنامج تجريبي يهدف إلى استكشاف تحويل المواد الحيوية الصلبة الموجودة في مياه الصرف إلى غرافين ومواد متقدمة.

جرى توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات الدورة الخامسة من "اصنع في الإمارات" المقام حاليًا في مركز أدنيك أبوظبي، حيث وقعها فهد محمد راشد العبسي، الرئيس التنفيذي لشركة "إنتراتوميكس" والمهندس عبد الوهاب شريف، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة "طاقة لحلول المياه" ومارك أنتوني وودز، الرئيس التنفيذي لشركة "ماغما".

ويُسهِم التعاون في دعم برنامج "القيمة الوطنية المضافة" في دولة الإمارات و"إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050" و"إستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 "، وأهداف الاقتصاد الدائري في أبوظبي.

وقال فهد محمد راشد العبسي ، إن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة في تعزيز سلسلة قيمة دائرية كاملة، تبدأ من مصدر النفايات وصولًا إلى تحويلها المحكم إلى مواد صناعية صالحة للاستخدام عالي القيمة، وستتولى "طاقة لحلول المياه" إنتاج المواد الأولية على نطاق واسع، فيما ستقوم منصة "سترات دبليو إكس" التابعة لشركة "إنتراتوميكس" بمعالجة تلك المواد وتحويلها على نطاق صناعي، وسيجري العمل، بالتعاون مع شركة "ماغما"، على تأسيس فئة جديدة من إنتاج المواد المتقدمة ذات الطابع المحلي في أبوظبي.

من جانبه قال المهندس عبد الوهاب شريف، إن هذا التعاون يعكس الالتزام بتوسيع القيمة التي يمكن لمؤسسات خدمات المياه تحقيقها بما يتجاوز عملياتها الأساسية، حيث نساهم، من خلال تحويل المواد الحيوية الصلبة إلى مواد متقدمة كالغرافين، في فتح آفاق اقتصادية وبيئية جديدة من مادة كانت تُعد سابقًا نفايات، ونسعى ، من خلال السعي هذه الشراكة، إلى تعزيز طموحات الاقتصاد الدائري ودعم أهداف الاستدامة الوطنية والمساهمة في تطوير صناعات مستقبلية في أبوظبي.

من جهته ، قال مارك أنتوني وودز، إن هذه المبادرة تتماشى بصفة مباشرة مع "إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050" ومبادئ " سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031 "، ونُسهِم، من خلال تحويل النفايات الصناعية إلى موارد قَيِّمَة، في رؤية الدولة والتي تهدف لأن تكون رائدة عالمية في الابتكار المستدام والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.