بعمل فني وطني/ هيئة زايد لأصحاب الهمم تحتفي بالذكرى الخمسين لتوحيد قواتنا المسلحة

أبوظبي في 6 مايو/ وام/ أعدّت هيئة زايد لأصحاب الهمم فيلماً وطنياً قصيراً، يجسّد أسمى معاني الفخر والاعتزاز بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة، ويعكس مكانة قواتنا المسلحة كدرع حصين للوطن، ورمز للقوة والوحدة والسيادة .

ويحمل الفيلم رسالة وطنية مؤثرة تستحضر مسيرة خمسين عاماً من العطاء والتضحية، وتُبرز الدور البطولي لجنود الإمارات البواسل الذين سطّروا أروع صور الولاء والانتماء، في ظل قيادة رشيدة جعلت من الاتحاد مصدر قوة، ومن الإنسان محوراً للتنمية.

كما يعكس العمل اعتزاز شعب الإمارات العظيم بقواته المسلحة، ويؤكد أن هذا الوطن، بقيادته الحكيمة وأبنائه المخلصين، ماض بثقة نحو مستقبل أكثر قوة وازدهاراً.

ويبرز الفيلم بعداً إنسانياً ووطنياً عميقاً، من خلال التأكيد على أن أصحاب الهمم جزء أصيل من منظومة الوطن، وشركاء في مسيرته، وجنود في ميادين العطاء، يساهمون بعزيمتهم وإرادتهم في حماية مكتسباته والذود عنه، جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة، كل في موقعه ومسؤوليته.

ويأتي هذا العمل تجسيداً لالتزام هيئة زايد لأصحاب الهمم بدعم القوات المسلحة، وترسيخ قيم الانتماء والولاء، وتعزيز دور أصحاب الهمم في المشاركة المجتمعية الفاعلة، بما يعكس رؤية دولة الإمارات في تمكين الجميع دون استثناء.

وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية، رفعت هيئة زايد لأصحاب الهمم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى جنود الوطن الأوفياء، وإلى شعب الإمارات الكريم والمقيمين على أرضها، مؤكدة أن قواتنا المسلحة ستبقى مصدر عز وفخر، وحصناً منيعاً يحمي الوطن ومكتسباته.