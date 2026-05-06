قائد عام شرطة أبوظبي: 50 عاما وقواتنا المسلحة الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة

أبوظبي في 6 مايو/ وام/ أكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن الاحتفاء بمرور 50 عامًا على توحيد القوات المسلحة يجسد ملحمة وطنية خالدة، سطّرها الآباء المؤسسون برؤية حكيمة أرست دعائم قوة عسكرية موحدة، أصبحت اليوم نموذجًا يُحتذى به في الجاهزية والكفاءة والاحترافية وحماية مكتسبات الاتحاد وصون منجزاته.

وأشار إلى أن هذه الذكرى الغالية تعكس مسيرة خمسة عقود من العطاء والتضحيات والإنجازات النوعية، التي أسهمت في تعزيز مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية، ورسّخت دورها في دعم الأمن والاستقرار.

وأضاف أن القوات المسلحة، على مدار نصف قرن، كانت ولا تزال الدرع الحصين للوطن، والسند القوي لمسيرة التنمية الشاملة، بما تمتلكه من قدرات متقدمة وكفاءات وطنية مؤهلة، تعمل بروح الفريق الواحد تحت راية الاتحاد.

وأوضح أن ما تحقق من تطور نوعي في منظومة الدفاع يعكس حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار المستدام في الإنسان والتكنولوجيا، بما يواكب متطلبات المستقبل ويعزز من ريادة الدولة في مختلف المجالات.

وأكد معاليه أن هذه المناسبة الوطنية تمثل حافزًا لمواصلة العمل والعطاء، وتجديد العهد على الوفاء للوطن والقيادة، والسير على نهج الآباء المؤسسين في ترسيخ قيم الاتحاد، وتعزيز مكتسباته.