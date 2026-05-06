مدير عام شرطة أبوظبي: 50 عاما وقواتنا المسلحة رمز العزة والفخر والاعتزاز

أبوظبي في 6 مايو/ وام/ أكد اللواء محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي، أن الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات تمثل محطة وطنية خالدة، نستحضر فيها مسيرة حافلة بالعطاء والتضحيات، وما تحقق خلالها من إنجازات نوعية أسهمت في ترسيخ أمن الوطن واستقراره، وتعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا.

وقال إن قواتنا المسلحة ستظل رمز العزة والفخر والاعتزاز، بما تجسده من قيم الولاء والانتماء، وبما وصلت إليه من مستويات متقدمة في الجاهزية والكفاءة، بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة، وحرصها المستمر على تطوير قدراتها وتمكينها بأحدث التقنيات وأرقى منظومات التدريب.

وأشار إلى أن الاحتفاء بمرور 50 عامًا على توحيد القوات المسلحة يعكس مسيرة وطنية مشرّفة امتدت لنصف قرن من الإنجازات، كانت خلالها القوات المسلحة الدرع الحصين للوطن، والداعم الرئيس لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف أن هذه المناسبة الغالية تجسد وحدة الصف وتلاحم أبناء الوطن خلف قيادتهم الحكيمة، وتعزز روح الانتماء والمسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن مسيرة الاتحاد ستظل راسخة بفضل سواعد أبنائه المخلصين، الذين يواصلون العمل بإخلاص للحفاظ على مكتسبات الوطن ودعم مسيرة التنمية.

وأكد مدير عام شرطة أبوظبي، أن أبناء الإمارات يجددون العهد والولاء لقيادتهم الرشيدة، ماضين بثقة نحو مستقبل أكثر إشراقًا، يستند إلى إرث وطني عريق وقيم راسخة من التضحية والبذل والعطاء.