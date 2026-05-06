جمعية الإمارات للسرطان: القوات المسلحة الدرع الحصين للوطن

العين في 6 مايو/ وام/ أكدت جمعية الإمارات للسرطان، أن القوات المسلحة الإماراتية تشكل الدرع الحصين للوطن ، وتمثل مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن في دولة الإمارات، حيث حققت إنجازات كبيرة في مختلف المجالات.

وأضافت الجمعية، بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة ، أن السادس من مايو من كل عام يمثل ذكرى تاريخية ووطنية، تشهد على إسهامات قواتنا المسلحة الباسلة في ميادين البذل والعطاء والتضحية، حيث قدم أبطال القوات المسلحة أرواحهم فداء للوطن، وقدموا التضحيات الجليلة متمتعين بالإيمان والولاء والقوة في حماية الوطن واستقراره في مواجهة مختلف التهديدات.

وأشادت الجمعية برؤية القيادة الرشيدة بعيدة المدى في تعزيز جاهزيةَ القواتِ المسلحةِ وتطويرها لمواجهةِ تحدياتِ المستقبل وحمايةِ مكتسبات الوطن وصون سيادته.

ورفعت الجمعية بهذه المناسبة المجيدة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله" ، ونائبيه وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.