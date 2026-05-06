"إن إم دي سي إل تي إس": التكامل المبكر في المشاريع يرفع الكفاءة ويضمن جاهزية تشغيلية تصل إلى 97%

أبوظبي في 6 مايو/ وام/ أكد محمد السيد، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة لشركة "إن إم دي سي إل تي إس"، أن مشاركة الشركة في "اصنع في الإمارات" تعكس توجهها لتعزيز القدرات الصناعية واللوجستية المتكاملة، من خلال تطوير خدماتها ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش "اصنع في الإمارات"، إن الشركة التي تأسست في عام 2024 كذراع لوجستية وفنية متكاملة ضمن مجموعة "إن إم دي سي"، انتقلت من نموذج تقديم خدمات جزئية أو مرحلية إلى نموذج متكامل يبدأ من المراحل التصميمية للمشروعات وصولاً إلى التسليم النهائي.

وأوضح أن هذا التحول أسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة العمليات، حيث أصبحت الشركة تدخل في المشروع منذ مراحله الأولى، ما يتيح تحسين التخطيط والتنفيذ وتقليل التكاليف، مشيراً إلى أن هذا النهج يعزز القدرة على تقديم حلول أكثر كفاءة من حيث الوقت والتكلفة.

وأضاف أن الشركة تركز على ضمان جاهزية الوحدات البحرية العاملة ضمن المشاريع بنسبة تصل إلى 97% طوال مدة التنفيذ، ما يحد من التوقفات التشغيلية ويعزز استمرارية العمل دون انقطاع.

وأشار إلى أن "إن إم دي سي إل تي إس" بدأت كذلك في تطوير قدراتها الصناعية محلياً من خلال بناء وحدات بحرية داخل الدولة.

وفي ما يتعلق بخطط التوسع خارجياً، أوضح أن الشركة تعمل على تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية، لافتاً إلى بدء تنفيذ مشاريع دولية في عدد من الأسواق، من بينها تايوان والفلبين، بعد أن كانت تعتمد سابقاً على مزودين خارجيين في تنفيذ الخدمات اللوجستية.

وأكد أن هذا التوجه يعكس إستراتيجية الشركة للتحول إلى مزود متكامل للخدمات اللوجستية والفنية على المستويين المحلي والدولي، بما يدعم نمو أعمالها ويعزز تنافسيتها في قطاع الخدمات البحرية.