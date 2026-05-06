3 نزالات لجودو الإمارات في افتتاح بطولة أستانا "جراند سلام"

أستانا في 6 مايو/ وام/ يخوض منتخبنا الوطني للجودو 3 نزالات في افتتاح مشاركته ببطولة أستانا "جراند سلام" بعد غد "الجمعة"، بمشاركة لاعبين ولاعبة في 3 أوزان هم سيمون قسطنطين " تحت 60 كجم"، ونار مند بيان "تحت 66 كجم"، وبشيرات خرودي "52 كجم".

وتقام البطولة، التي ينظمها اتحاد كازاخستان بإشراف الاتحاد الدولي، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو الحالي، ويشارك فيها منتخبنا بـ 7 لاعبين ولاعبة في أوزان مختلفة.

وأكد الاتحاد، في بيان له، وصول البعثة إلى كازاخستان، برئاسة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس الاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي، بعد اعتماد القائمة النهائية المشاركة، والتي تضم سيمون قسطنطين " تحت 60 كجم"، ونارمند بيان "تحت 66 كجم"، وناجي يزبيك وكريم عبد اللطيف، " تحت 73 كجم"، وعمر جاد، "تحت 81 كجم" وأرام جورجيان، " تحت 90 كجم"، وعمر معروف، " فوق 100 كجم"، واللاعبة بشيرات خرودي "وزن 52 كجم".