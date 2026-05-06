مؤسسة سعود بن صقر التعليمية الخيرية تنظم معرض "دروب السعادة"

رأس الخيمة في 6 مايو / وام / افتتحت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية معرضها الخيري الواحد والعشرين بعنوان "دروب السعادة"، الذي ينظمه مركز المعارض الخيرية التابع للمؤسسة ضمن مبادراته المجتمعية الهادفة إلى دعم الأيتام والأسر من ذوي الدخل المحدود، وتعزيز قيم التكافل المجتمعي.

يأتي تنظيم المعرض تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بهدف توفير احتياجات الأسر المستفيدة من مستلزمات العيد المتنوعة، بما يسهم في إدخال الفرحة إلى نفوس أبنائها والتخفيف من الأعباء المعيشية عليهم، من خلال تقديم خيارات متعددة تناسب الفئات والأعمار المختلفة.

يضم المعرض أكثر من 21 ألفا و300 قطعة متنوعة قابلة للزيادة، تشمل الملابس والأحذية والحقائب والألعاب ومستلزمات العيد المختلفة وتم تجهيزه بأسلوب مبتكر يضمن توفير تجربة مريحة ومتكاملة للمستفيدين مع الحرص على جودة المعروضات وتنوعها.

وأكدت سعادة سمية عبدالله بن حارب السويدي، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن المعرض يجسد رسالة المؤسسة في ترسيخ العمل الخيري المستدام، وحرصها المستمر على إطلاق مبادرات إنسانية ذات أثر مباشر في المجتمع، تعكس قيم العطاء التي تتميز بها دولة الإمارات.

وأشارت السويدي إلى أن مركز المعارض الخيرية في المؤسسة يواصل تنفيذ العديد من المبادرات والمعارض الموسمية التي حققت نجاحاً ملموساً في خدمة الفئات المستهدفة، وأسهمت في تعزيز الشراكة المجتمعية والعمل الإنساني المستدام.

وتقدمت السويدي بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات الداعمة والمحسنين وشركاء الخير الذين أسهموا في إنجاح المعرض، مؤكدةً أن تضافر الجهود المجتمعية يمثل ركيزة أساسية لاستمرار مسيرة العطاء والخير في الدولة.