"إتش إس بي سي" عضو تقاص عاما في"سوق أبوظبي للأوراق المالية"

أبوظبي في 6 أبريل / وام/ أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم عن انضمام بنك "إتش إس بي سي"، عضو تقاص عاما في السوق، وذلك في خطوة تعزز مكانته وتعزز إمكانية وصول المستثمرين إلى الأوراق المالية المدرجة، وتفتح آفاقاً واسعة للاستفادة من نشاط السوق، ويسهم في تعزيز كفاءة ومرونة منظومة ما بعد التداول، بما يدعم استدامة نموه ويعزز جاذبيته للمستثمرين العالميين.

يُعد بنك "إتش إس بي سي" أول بنك دولي ينضم كعضو تقاص عام، في خطوة نوعية تعزز انفتاح السوق على المؤسسات المالية العالمية، حيث سيتولى دعم عمليات المقاصة والتسوية لما بعد التداول عبر البنية التحتية المتقدمة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يسهم في خفض مخاطر التسوية، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز مستويات السيولة في السوق.

وتعكس هذه المبادرة ثقة المؤسسات العالمية بمتانة وعمق الأسواق المالية في دولة الإمارات، وترسخ مكانتها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات العالمية.

وبعد استكمال الموافقات التنظيمية، أصبح بإمكان المستثمرين الارتباط مباشرة بخدمات المقاصة التي يقدمها بنك "إتش إس بي سي" عبر منصة شركة أبوظبي للمقاصة، بما يُمكنهم من الاستفادة من منظومة متقدمة ومتكاملة تلبي احتياجاتهم في مجال المقاصة.

ويسهم هذا التوسع في تعزيز كفاءة السوق من خلال خفض المخاطر، وترسيخ الانضباط في عمليات التسوية، وتوفير إطار تشغيلي مرن وقابل للتوسع يواكب النمو المتسارع في عدد المستثمرين وحجم التداولات.

ويجسد انضمام بنك "إتش إس بي سي" قوة شبكته العالمية وقدرته على ربط الأسواق الدولية، ويعزّز في الوقت ذاته مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية شريكا عالميا رائدا وبوابة استثمارية رئيسية إلى اقتصاد الإمارة، الذي يتميز بالاستقرار والمرونة والنمو المستدام، والمدعوم برؤية استراتيجية طويلة الأمد.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن شراكتنا مع مؤسسة مالية عالمية رائدة مثل بنك "إتش إس بي سي" تعكس تسارع جهودنا في تعزيز بنية تحتية متطورة وعالمية المستوى لمنظومة ما بعد التداول، بما يعزز قدرتنا على توفير فرص نوعية ودعم النمو الاقتصادي المستدام، كما نواصل توسيع الوصول إلى السوق من خلال ضم أعضاء تقاص عام جدد، بغرض تنشيط حركة التداول، والارتقاء بكفاءة وأمن العمليات إلى مستويات متقدمة.

وأضاف أن هذا التعاون يتيح تعزيز الربط المباشر بين رؤوس الأموال والفرص الاستثمارية الواعدة، بما يدعم دورنا في تحقيق رؤية أبوظبي طويلة الأمد نحو بناء اقتصاد مستدام ومتنوع ذو قيمة مضافة.

ومن جانبه قال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بيسي" الشرق الأوسط المحدود في دولة الإمارات، إن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية تعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد، ويدعم الربط بين الفرص الاستثمارية الإقليمية وتدفقات الاستثمارات رؤوس الأموال العالمية، وبصفتنا أول عضو تقاص عام دولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نواصل أداء دور رئيسي في تعزيز وصول المستثمرين العالميين إلى السوق، والمساهمة في تطوير بنية تحتية متقدمة ومرنة لمنظومة ما بعدالتداول، بما يواكب تطلعات السوق ونموه المستدام.

وأضاف أن بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط المحدود في دولة الإمارات، وعلى مدى أكثر من 25 عامًا رسخ مكانته كمًقدم رائد لخدمات المقاصة والتسوية، وكان من أوائل المؤسسات التي قدمت هذه الخدمات للمستثمرين الأجانب من المؤسسات، وذلك في خطوة ساهمت في تعزيز انفتاح السوق على الاستثمارات الدولية، ويأتي انضمامه اليوم كعضو تقاص عام ليعزز هذا الدور الريادي، ويؤكد مساهمته في دعم تطور وتكامل المنظومة المالية في دولة الإمارات، بما يواكب طموحاتها نحو ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي.

ويعكس التوسع الدولي المتسارع للسوق بوضوح في تنامي ثقة المستثمرين العالميين.

فقد ارتفعت تداولات المؤسسات بنسبة 4% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، لتستحوذ على 78% من إجمالي قيمة التداول في السوق.

وشكّلت تداولات المستثمرين الأجانب خلال الفترة نفسها ما نسبته 47.5% من إجمالي قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يعزز مكانته وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الدولية.

ودعماً لهذا النمو، توفر منصة شركة أبوظبي للمقاصة منظومة متقدمة ومتكاملة لخدمات المقاصة وإدارةالمخاطر، وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز كفاءة العمليات ويرسخ الثقة العالمية في السوق، حيث يؤكد حجم عملياتها الدور الحيوي الذي تقوم في الحفاظ على سلامة السوق، إذ نفذت مقاصة بحوالي 400 مليار درهم خلال عام 2025، في دلالة واضحة على حجم دورها وأهميتها المتزايدة.