مريم الرميثي: القوات المسلحة رمز العزة والفخر والوفاء

أبوظبي في 6 مايو/وام/ أكدت سعادة مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن القوات المسلحة الإماراتية تمثل نموذجاً وطنياً مشرفاً يجسد قيم الولاء والانتماء والتفاني في حماية الوطن وصون مكتسباته، وتعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من ريادة وتقدم بفضل رؤية القيادة الرشيدة وحكمتها وتضحيات أبناء الوطن.

وقالت سعادتها بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة: "إن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تجسد مسيرة وطن قامت على الوحدة والإخلاص والانتماء، وتؤكد ما وصلت إليه قواتنا المسلحة من كفاءة وجاهزية عالية لتبقى دائماً درع الوطن الحصين ورمزاً للعزة والفخر والوفاء،و تعكس ما يتحلى به أبناء الإمارات من روح التضحية والولاء الصادق للوطن والقيادة، وترسخ في نفوس الأجيال قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية، وتعزز الفخر بالإنجازات المشرفة التي حققتها قواتنا المسلحة في ميادين الواجب والعمل الإنساني وحفظ السلام".

وأشارت سعادتها إلى أن القوات المسلحة الإماراتية ستظل نموذجاً مضيئاً في الانضباط والعطاء والتفاني، بما تقدمه من أدوار وطنية وإنسانية تعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات وقيمها الراسخة في دعم الأمن والاستقرار والسلام، لافتة إلى أن هذه المناسبة الوطنية تمثل فرصة لتجديد مشاعر الفخر والاعتزاز بما تبذله قواتنا المسلحة من جهودٍ مخلصة في خدمة الوطن وحماية مكتسباته.