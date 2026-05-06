علي سالم الكعبي: قواتنا المسلحة نموذج للكفاءة والتفاني وعنوان الولاء والريادة

أبوظبي في 6 مايو/وام/ أكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة ستظل محطة وطنية خالدة تجسد قوة الاتحاد ووحدة المصير، وتعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم وريادة بفضل تلاحم القيادة والشعب، مشيراً إلى أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة ترسخ في نفوس الأجيال قيم الوفاء والانتماء، وتعزز الفخر بما حققته القوات المسلحة من إنجازاتٍ مشرفة في ميادين الواجب والإنسانية وحفظ السلام.

وقال معاليه: "إن ذكرى توحيد القوات المسلحة تمثل مناسبة وطنية عظيمة نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز الرؤية الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين أرسوا دعائم اتحاد راسخ وقوات مسلحة موحدة أصبحت نموذجاً في الكفاءة والجاهزية والتفاني في حماية الوطن وصون مكتسباته".

وأوضح أن القوات المسلحة الإماراتية جسدت عبر مسيرتها المشرفة أسمى معاني البذل والوفاء للوطن، وأسهمت بكفاءة واقتدار، بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي يأتي على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية منجزات التنمية، إلى جانب دورها الإنساني النبيل في مد يد العون ومساندة الشعوب في مختلف أنحاء العالم، بما يعكس القيم الحضارية والإنسانية الراسخة التي قامت عليها دولة الإمارات.