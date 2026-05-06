" محاربي الإمارات" تعلن تفاصيل نسختيها السبعين والحادية والسبعين

أبوظبي في 6 مايو/وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة عن تفاصيل النسختين 70 و71، المقرر إقامتهما يومي الجمعة والسبت المقبلين في "سبيس أرينا 42" بمنطقة شاطئ الراحة في أبوظبي، بمشاركة 42 مقاتلاً ومقاتلة من دول العالم المختلفة وتتضمن 3 نزالات رئيسية على مدار يومين.

وعقدت شركة بالمز الرياضية المنظمة للحدث مؤتمراً صحفياً أمس في مقرها بأبوظبي، بحضور فؤاد درويش، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية وعدد من الأبطال المشاركين في الحدث.

وتشهد النسخة 70 من البطولة إقامة 10 نزالات بمشاركة 20 مقاتلاً ومقاتلة، وذلك يوم الجمعة، فيما تقام النسخة 71 يوم السبت بمشاركة 22 مقاتلاً ومقاتلة يخوضون 11 نزالاً.

وتفصيلاً، تشهد النسخة 70 مواجهات قوية تجمع نخبة المقاتلين من 15 دولة ويتضمن النزال الرئيسي في وزن الثقيل مواجهة تجمع المغربي بدر مدكوري، مع البرازيلي إدواردو نيفيس.

وتشهد النسخة 71 عودة عدد من نجوم البطولة، حيث يلتقي في النزال الرئيسي للمنافسة على لقب وزن الخفيف الأوكراني فلاديسلاف رودنيف، مع الأرميني مارتون مزليمان، فيما يواجه البرازيلي برونو ماتشادو، نظيره التركمانستاني بختيار أورازجلدييف، في النزال الثاني.

وأكد فؤاد درويش أن بطولات "محاربي الإمارات" تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المنصات الرياضية العالمية، مشيراً إلى أن عودة البطولة إلى أبوظبي تعكس مكانة الإمارة وجهة رياضية عالمية، وقدرتها على استضافة وتنظيم كبريات الفعاليات في الظروف المختلفة، لافتا إلى أن دولة الإمارات تواصل تقديم نموذج فريد في الأمن والاستقرار، بفضل حكمة قيادتها ويقظة مؤسساتها.

من جانبهم أعرب عدد من الأبطال المشاركين في منافسات البطولة عن سعادتهم بالتواجد في أبوظبي للمشاركة في منافسات الحدث، معتبرين أن محاربي الإمارات أصبحت من أبرز البطولات العالمية التي يتطلعون للمشاركة فيها في ظل قوة المنافسة ونوعية الأبطال المشاركين.

وقال اللاعب برونو ماتشادو: "سعيد بالمشاركة في هذا الحدث الذي يتطور من نسخة إلى أخرى على الأصعدة كافة سواء من ناحية التنظيم أو نوعية الأبطال المشاركين، ونجد في أبوظبي عاصمة الفنون القتالية المختلطة دائما كل جديد، ونشعر أيضا بالأمن والأمان والسلام".