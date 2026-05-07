استقرار أسعار الذهب و تراجع الفضة

عواصم في 7 مايو /وام/ استقرت أسعار الذهب بشكل عام بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم .
و في المعاملات الفورية استقر السعر عند 4688.16 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه بنحو ثلاثة بالمئة أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى له منذ 27 أبريل.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 0.1 بالمئة إلى 4696.60 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 77.16 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 2062.50 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1533.25 دولار.
-خلا-