"اتحاد المصارعة" ينظم النسخة الثالثة من "كأس الإمارات" 10 مايو

أبوظبي في 7 مايو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للمصارعة عن تنظيم النسخة الثالثة من كأس اتحاد الإمارات للمصارعة، يوم 10 مايو الجاري ، في صالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة 14 نادياً وأكاديمية وأكثر من 160 لاعباً ضمن فئتي تحت 13 و17 سنة، لتشكل البطولة المحطة الختامية للموسم الرياضي 2025–2026.

وتأتي النسخة الثالثة امتداداً للنجاح الذي حققته البطولة في نسختيها السابقتين، بعدما رسخت حضورها كمنصة تنافسية مهمة لاكتشاف المواهب، وتوسيع قاعدة الممارسين، وتعزيز حضور المصارعة بين الفئات السنية، بما ينسجم مع إستراتيجية الاتحاد الرامية إلى تطوير اللعبة، وبناء جيل قادر على تمثيل الأندية والمنتخبات الوطنية في مختلف الاستحقاقات المقبلة.

وقال الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، أمين عام اتحاد الإمارات للمصارعة، إن تنظيم النسخة الثالثة من الكأس يأتي في إطار جهود الاتحاد المتواصلة لتطوير اللعبة، من خلال إطلاق بطولات نوعية تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتسهم في توسيع قاعدة الممارسين، ورفع مستوى الأداء الفني، وتعزيز جاهزية اللاعبين للمنافسات المقبلة."

وأضاف أن البطولة تعد منصة مهمة لتعزيز التنافس الرياضي بين الأندية والأكاديميات، وتوفير بيئة احترافية تمكن اللاعبين من صقل مهاراتهم واكتساب الخبرات، بما يعزز حضور المصارعة على الساحة المحلية، ويدعم مسار تطويرها في دولة الإمارات.

وأشار الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون، إلى أن الاتحاد يواصل العمل وفق رؤية إستراتيجية واضحة تركز على اكتشاف المواهب الواعدة ورعايتها، وتوفير منظومة متكاملة من البطولات والبرامج التنافسية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تمثيل دولة الإمارات بكفاءة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانة المصارعة الإماراتية على خارطة الرياضة العالمية.