"تعزيز" تعلن استكمال الإغلاق المالي لصفقة بقيمة 7.34 مليار درهم لتمويل أول منشأة عالمية المستوى للميثانول في الإمارات

أبوظبي في 7 مايو/ وام/ أعلنت "تعزيز"، اليوم، خلال مشاركتها في منصة "اصنع في الإمارات"، عن استكمال شركة "تعزيز للميثانول"، المشروع المشترك بين "تعزيز" و"برومان"، الإغلاق المالي لتمويل بقيمة 7.34 مليار درهم (2 مليار دولار) لتطوير أول منشأة عالمية المستوى لإنتاج الميثانول في دولة الإمارات ضمن مدينة الرويس الصناعية.

وشهدت الصفقة إقبالاً كبيراً من المؤسسات المالية، حيث تجاوزت قيمة التمويل المستهدفة، مما يؤكد ثقة المؤسسات المالية العالمية القوية بالأسس الراسخة التي يرتكز عليها نمو المنظومة الصناعية في أبوظبي، وبالخطط الإستراتيجية لـ "تعزيز".

شارك في حزمة التمويل 11 مؤسسة مالية رائدة من المنطقة وأوروبا وآسيا، وتشمل قرضاً مشتركاً تقليدياً لمدة خمس سنوات بقيمة 6.6 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، وتسهيلاً تمويلياً إسلامياً بقيمة 734 مليون درهم (200 مليون دولار). وجرى تسعير كلا التسهيلين وفقاً للمعايير العالمية المعتمَدة في هذا المجال، بما يؤكد الجدارة الائتمانية القوية للمشروع والتنفيذ المنضبط.

وتولت شركة "سوميتومو ميتسوي المصرفية" مهمة المستشار المالي الحصري للصفقة، فيما تولى كل من "بنك أبوظبي التجاري" و"بنك أبوظبي الأول" مهام مديري السجل والمنظمين الرئيسيين المعتمدين، حيث قاما بهيكلة القرض وقيادة عملية جمع التمويل وتقديم أكبر الالتزامات التمويلية، إلى جانب تنسيق أعمال تحالف البنوك المشاركة.

وقال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة "تعزيز"،بهذه المناسبة، إن هذا التمويل يعد محطة مهمة في جهود "تعزيز" وفي مسار المرحلة المقبلة من النمو الصناعي في أبوظبي.

وأضاف أن الطلب العالمي القوي على المشاركة في هذه الصفقة يؤكد التزام "تعزيز" الدائم بالتنفيذ المنضبط لأعمالها، وقوة شراكاتها، والأسس الراسخة وطويلة الأمد للمنظومة الصناعية في الرويس.

من جانبه، قال ديفيد كاسيدي، الرئيس التنفيذي لشركة "برومان"، إن هذا التمويل يمثل خطوة مهمة ضمن جهود تنفيذ مشروع أول منشأة عالمية المستوى لإنتاج الميثانول في دولة الإمارات ضمن مدينة الرويس، وتقدماً كبيراً في شراكتنا مع "تعزيز".

وأضاف أن الاهتمام الواسع بهذه الصفقة يؤكد ثقة السوق بآفاق نمو الميثانول، بوصفه مادة كيماوية أساسية ووقوداً أنظف عند الاحتراق لقطاعي النقل وتوليد الكهرباء، كما تساهم هذه المنشأة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لإنتاج الميثانول، وتفخر ’برومان‘ بأن تكون جزءاً من هذا المشروع المهم المشترك.

ويستند هذا التمويل إلى سلسلة من المحطات الرئيسية في مشروع منشأة إنتاج الميثانول، بما في ذلك اتخاذ قرارات الاستثمار النهائية من قبل "أدنوك" و"تعزيز" و"برومان"، وترسية عقد تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والبناء على شركة "سامسونج إي آند إيه المحدودة"، إلى جانب تأسيس شركة "تعزيز للميثانول".

جدير بالذكر أن الأعمال الإنشائية لتطوير منشأة "تعزيز" للميثانول تشهد تقدماً ملموساً، ومن المخطط اكتمال المشروع خلال عام 2028.

وعند بدء العمليات التشغيلية، ستسهم المنشأة في دعم تطوير سلسلة قيمة محلية للكيماويات، وتعزيز مجالات التصنيع الوطني، وترسيخ مكانة وتنافسية أبوظبي مركزا صناعيا عالميا.

وتتماشى هذه الخطوة مع تركيز منصة "اصنع في الإمارات" على دعم تنفيذ الأعمال، من خلال تأمين التمويل اللازم لنقل المشروعات الصناعية الإستراتيجية من مرحلة التخطيط إلى مرحلة البناء.

وتدعم المنصة جهود الدولة لتحقيق تقدم ملموس في مجال تطوير الصناعات المتقدمة، عن طريق تحويل ثقة المستثمرين إلى رأس مال ملتزم يعزز الإنتاج عالمي المستوى والنمو الصناعي طويل الأمد.

يُشار إلى أن منصة "اصنع في الإمارات" التي تُقام خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو في مركز أدنيك أبوظبي، تعد الحدث الصناعي الأبرز في دولة الإمارات، وتهدف إلى تسريع نمو القطاع الصناعي وترسيخ مكانة الإمارات مركزا صناعيا عالميا، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة "أدنوك" وشركة العماد القابضة، وبتنظيم مجموعة أدنيك.