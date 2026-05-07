"الآسيوي" يعلن قائمة لاعبيه المرشحين لـ"الأفضل" في دوري أبطال آسيا للنخبة

كوالالمبور في 7 مايو/ وام/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قائمة تضم 10 لاعبين مرشحين لجائزة اللاعب المفضل لدى الجماهير عن موسم 2025 - 2026 من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي توج بلقبها فريق الأهلي السعودي، مشيراً إلى أن هؤلاء اللاعبين قدموا مهارات فردية لافتة.

وبرز في القائمة البرازيلي غيليرمي بالا، لاعب شباب الأهلي، والذي شارك أساسياً مع فريقه في 10 مباريات، وأسهم في تسجيل 6 أهداف إجمالاً، مقدماً أداءً هجومياً لافتاً في مختلف أنحاء الملعب، وكان من عناصر القوة الدافعة وراء وصول فريقه إلى الدور نصف النهائي.

وكان شباب الأهلي قد ودع منافسات البطولة من الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني.

وضمت القائمة كلاً من فرانك كيسييه وغالينو، لاعبا الأهلي السعودي، ويوكي سوما وكوسي تاني، لاعبا ماتشيدا زيلفيا الياباني، ورافائيل موخيكا وأكرم عفيف، لاعبا السد القطري، ويوشينوري موتو لاعب فيسيل كوبي الياباني، وماركوس غيليرمي لاعب جوهور دار التعظيم الماليزي، ونيل إيثريدج لاعب بوريرام يونايتد التايلاندي.