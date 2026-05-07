سعيد الهاجري يجتمع مع وزيرة التجارة الداخلية والخارجية الصربية ويبحثان توطيد العلاقات الاقتصادية

أبوظبي في 7 مايو/ وام/ اجتمع معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، مع معالي ياغودا لازاريفيتش، وزيرة التجارة الداخلية والخارجية بجمهورية صربيا، وذلك على هامش مشاركة معاليها في معرض "اصنع في الإمارات" في أبوظبي.

وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وجدّدا التأكيد على الحرص المتبادل بين البلدين على توطيد العلاقات الاقتصادية من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بما يدعم نمو التبادل التجاري في القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل الأمن الغذائي، والطاقة، والتحول الرقمي.

وأشاد معالي الهاجري بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع بين دولة الإمارات وصربيا، مؤكّدًا أهمية مواصلة العمل المشترك للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون البنّاء على كافة الأصعدة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وأدانت معالي لازاريفيتش الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، والتي تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة وللقوانين والأعراف الدولية، وتقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميّيْن.

من جانبه، أعرب معالي الهاجري عن تقدير دولة الإمارات لموقف جمهورية صربيا في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفتها وعدد من دول المنطقة.