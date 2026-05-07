سالم بن سلطان القاسمي يشهد احتفال اليوم العالمي للعمال في رأس الخيمة

رأس الخيمة في 7 مايو/ وام/ شهد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، الحفل الذي نظمته دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة ، بمناسبة اليوم العالمي للعمال 2026، في مبادرة تعكس تقدير الإمارة لجهود العمال ودورهم الحيوي في مسيرة التنمية والبناء.

حضر الحفل، الذي أقيم في صالة الكورنيش، سعادة سالم راشد المفتول، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والمهندس خالد فضل العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والشركاء.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان، أن الاحتفاء بهذه المناسبة يجسد نهج الدولة الراسخ في تقدير الجهود المخلصة التي تسهم في بناء الوطن وتعزيز استدامة تنميته.

وقال إن العمال شركاء أساسيون في تحقيق الإنجازات التي تشهدها إمارة رأس الخيمة، مشيراً إلى أن بصماتهم واضحة في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات الحيوية.

وأضاف أن هذا التكريم يمثل تجديداً للالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة، تكفل حقوقهم وتثمن عطاءهم، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها.

من جانبه أكد المهندس خالد فضل العلي أن الكوادر العمالية تمثل العمود الفقري لمختلف العمليات الميدانية والخدمية التي تنفذها الدائرة.

وأوضح أن الاحتفال باليوم العالمي للعمال يعد وقفة تقدير وامتنان لكل من يسهم في خدمة المجتمع وتحسين المشهد الحضري للإمارة، لافتاً إلى حرص الدائرة خلال عام 2026 على إطلاق مبادرات نوعية تستهدف تعزيز جودة حياة العمال، وتطوير مهاراتهم، وضمان أعلى معايير السلامة المهنية.

وأشار إلى أن إخلاص العمال وتفانيهم في أداء مهامهم يمثلان المحرك الرئيسي لتحقيق الأهداف البيئية والخدمية للدائرة، مؤكداً الفخر بانتمائهم إلى أسرة دائرة الخدمات العامة ودورهم المحوري في مسيرة التنمية.