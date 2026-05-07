اتحاد الطاولة ينظم "بطولة المواهب" بالتعاون مع وزارة الرياضة

دبي في 7 مايو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، تنظيم النسخة الأولى من بطولة المواهب لكرة الطاولة 2026، بالتعاون مع وزارة الرياضة، وذلك يوم 10 مايو الجاري، على صالة نادي مليحة الثقافي الرياضي.

وتستهدف البطولة الفئات العمرية من 11 إلى 15 عاماً للبنين والبنات، مع فتح باب المشاركة أمام الأندية واللاعبين الأفراد، ضمن توجه الاتحاد لاكتشاف المواهب الواعدة وتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة.

وأكد الاتحاد أن التسجيل في البطولة سيكون مجانياً للمبتدئين والمحترفين، مع تخصيص ميداليات وجوائز تقديرية للفائزين، إلى جانب إتاحة الفرصة للمتميزين للانضمام إلى برامج التطوير الوطنية.

وقال راشد عبد الحميد، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الطاولة مدير المنتخبات الوطنية، إن البطولة تأتي ضمن إستراتيجية الاتحاد الهادفة إلى اكتشاف المواهب الموجودة في الدولة والعمل على تطويرها وصقلها للمستقبل.

وأضاف أن الاتحاد يحرص على تعزيز قاعدة اللعبة في المراحل السنية، ومنح اللاعبين الصغار فرصة الاحتكاك والمنافسة، بما يدعم خطط إعداد المنتخبات الوطنية خلال السنوات المقبلة.