تعاون بين "البارالمبية الآسيوية" و"الجامعة الأوروبية" بدبي لتطوير علوم الرياضة

دبي في 7 مايو/ وام/ وقعت اللجنة البارالمبية الآسيوية، أمس مذكرة تفاهم مع الجامعة الأوروبية للعلوم التطبيقية في دبي، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبني المبادرات الداعمة لتطوير الحركة البارالمبية في القارة الآسيوية.

وقع المذكرة، عبر تقنية الاتصال المرئي، ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، والبروفيسور موريتس فان رويجن رئيس الجامعة، بحضور طارق الصويعي المدير التنفيذي للجنة.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود اللجنة لتعزيز تبادل المعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات والأبحاث والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير قدرات الرياضيين والمدربين في مجال علوم الرياضة ورفع مستوى الأداء الرياضي.

وتنص على التعاون في تأهيل أصحاب الهمم، وتدريب الكوادر الرياضية في القارة الآسيوية بمجال علوم الرياضة، إلى جانب دعم البرامج الأكاديمية المرتبطة بالحركة البارالمبية، وإعداد الرياضيين ليكونوا قادة في مجتمعاتهم وعلى المستوى الدولي.

وأكد العصيمي أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز المبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب ودعم جيل المستقبل في الحركة البارالمبية الآسيوية، مشيراً إلى أنها تنسجم مع الإستراتيجية الشاملة للجنة، التي تركز على تطوير اللاعبين من الجوانب الرياضية والنفسية والفسيولوجية.

من جانبه، أوضح البروفيسور موريتس فان رويجن، أن الشراكة تعكس القيم المشتركة بين الجانبين في تكامل الرياضة والتعليم وفق رؤية علمية، مؤكداً دعم الجامعة للرياضيين في القارة الآسيوية من خلال البرامج المتخصصة التي تسهم في تطويرهم وتحقيق أهداف المذكرة.