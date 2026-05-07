حاكم الشارقة يفتتح منتجع خورفكان بتكلفة 700 مليون درهم

الشارقة في 7 مايو/ وام/ افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الخميس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، منتجع خورفكان والذي تم تشيده من قبل شركة أساس العقارية الذراع العقاري لمصرف الشارقة الإسلامي، بتكلفة إجمالية تبلغ 700 مليون درهم، ليشكل إضافة نوعية تعزز السياحة والاستثمار في مدينة خورفكان.

وأزاح سموه فور وصوله الستار عن اللوح التذكاري للمنتجع، إيذاناً بالافتتاح الرسمي، متجولاً سموه في أنحاء المنتجع الذي يمتد على مساحة أرض تبلغ نحو 330 ألف قدم مربع، وبمساحة بناء تصل إلى 1.4 مليون قدم مربع، متعرفاً سموه على مرافق المنتجع المكوّن من دور أرضي بالإضافة إلى طابقين للمواقف، و9 طوابق سكنية.

ويحتوي المنتجع على 573 وحدة سكنية متنوعة، تتراوح بين غرفة واحدة وحتى أربع غرف وصالة، إضافة إلى 16 محلًا تجاريًا، بما يوفر بيئة متكاملة تجمع بين السكن والخدمات.

ويتمتع المنتجع بموقع إستراتيجي مميز، حيث يقع على شاطئ خورفكان مباشرة وبالقرب من مدرج وشلال خورفكان، ويطل على أربع واجهات بانورامية تجمع بين البحر والشاطئ والمدينة والجبل، ما يمنح السكان والزوار تجربة فريدة تجمع بين الطبيعة والخدمات العصرية.

ويقدم المنتجع مجموعة من المرافق الترفيهية والخدمية، تشمل صالة رياضية، مسطحات خضراء علوية بمساحة 100 ألف قدم مربع، وأحواض سباحة خارجية ومنطقة ألعاب رياضية ترفيهية للأطفال، إلى جانب شاطئ خاص، فضلًا عن خدمات فندقية متكاملة تلبي احتياجات السكان والزوار.

ويتميز المشروع بإتاحة التملك الحر لجميع الجنسيات، ما يعزز من جاذبيته الاستثمارية ويدعم توجهات الإمارة في استقطاب الاستثمارات في القطاعين العقاري والسياحي.

ويُتوقع أن يسهم منتجع خورفكان في دعم الحركة السياحية والاقتصادية في المدينة، من خلال توفير وجهة متكاملة تجمع بين الإقامة الفاخرة والخدمات الترفيهية، بما يعزز جودة الحياة ويواكب خطط التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.

رافق سموه خلال وضع حجر الأساس كل من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والدكتور صلاح بن بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات "مبادرة"، ومحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، والدكتور محمد عبدالله المر رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وعدد من المسؤولين.