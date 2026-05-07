"تيكوم" توسع منظومة الصناعات المتقدمة عبر مشروع جديد

أبوظبي في 7 مايو/ وام/ وقعت مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، اتفاقية مساطحة مع مجموعة عبدالجليل العسماوي، إحدى أكبر المجموعات العائلية المستقلة في الدولة ، بهدف توسيع عمليات المجموعة عبر إنشاء أحد أول مصانع إنتاج وتجديد منصات حفر آبار البترول والغاز في الدولة، وذلك ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات 2026".

وتعكس الاتفاقية الدور المحوري الذي تواصل مدينة دبي الصناعية ترسيخه في دعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز الصناعات المتقدمة، حيث ستستثمر مجموعة عبدالجليل العسماوي 45 مليون درهم إضافية في مشروعها الجديد، ما يرفع إجمالي استثماراتها داخل مدينة دبي الصناعية إلى نحو 500 مليون درهم.

وسيوفر مشروع التوسعة أكثر من 330 ألف قدم مربع من المساحات الجديدة، ليرتفع إجمالي المساحات التي تستأجرها المجموعة في مدينة دبي الصناعية إلى نحو 4.7 مليون قدم مربع، مع توقعات بإنجاز المشروع بحلول نهاية عام 2027.

وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، إن مدينة دبي الصناعية تواصل دعم شركات التصنيع وتمكينها من التوسع ضمن بيئة صناعية متكاملة تعتمد على البنية التحتية المتطورة والموقع الإستراتيجي والخدمات اللوجستية المتقدمة.

وأضاف أن الاتفاقية تعكس الثقة المتنامية بمدينة دبي الصناعية كوجهة صناعية رائدة تدعم مستهدفات "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية "D33"، وتسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني.

ومن المتوقع أن يسهم المصنع الجديد في توفير نحو 200 فرصة عمل إضافية، فيما سيضم تقنيات صناعية ذكية ومتطورة متوافقة مع معايير الاستدامة الدولية والأبنية الخضراء.

وتضم مدينة دبي الصناعية أكثر من 1100 عميل و350 مصنعا دخلت حيز التشغيل، مستفيدة من موقعها الإستراتيجي بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي ومحطة الشحن التابعة لقطارات الاتحاد، بما يعزز دورها في دعم سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.