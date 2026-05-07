سلطان بن أحمد القاسمي يصدر قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة الشارقة برئاسة سموه

الشارقة في 7 مايو/ وام / أصدر سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة الشارقة.

وبحسب القرار، يُشكل مجلس أمناء جامعة الشارقة في دورته الجديدة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، وعضوية كل من:

الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة.. الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مستشار رئيس جامعة الشارقة، مدير مجمع الشارقة للفضاء والفلك، رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.. الدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار شؤون التعليم العالي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعضو اللجنة التنفيذية الدائمة لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي. والدكتور منصور محمد بن نصّار، المستشار القانوني، ورئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والدكتور محدّثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص. والدكتور يونس حسن الملا، خبير في الإستراتيجيات والتطوير المؤسسي والدكتورة خولة عبدالرحمن الملا، رئيس هيئة شؤون الأسرة سابقاً.

والأستاذ الدكتور جاك فيرمونت، رئيس جامعة أوتاوا، كندا، سابقاً والأستاذ الدكتور محمد حمدي بن عبدالشكور، نائب رئيس جامعة مالايا، ماليزيا، سابقاً.

الأستاذ الدكتور باول أوبرن، عميد كلية العلوم الصحية، ونائب رئيس جامعة ماك ماستر، كندا والأستاذ الدكتور كمال يوسف التومي، أستاذ الهندسة الميكانيكية والمدير المشارك لمركز المياه النقية والطاقة النظيفة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، الولايات المتحدة الأمريكية والأستاذ الدكتور أسامة الخطيب، أستاذ علوم الحاسوب والهندسة الكهربائية، ومدير مركز ستانفورد للروبوتات في جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق القرار تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.