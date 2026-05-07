كهرباء الشارقة تستكمل إنارة ميدان الذيد بتكلفة 11.5 مليون درهم

الشارقة في 7 مايو/ وام / تنفذ هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة المرحلة الثانية من مشروع إنارة ميدان الذيد لسباقات الهجن ومن المتوقع انجاز المشروع بالكامل نهاية شهر مايو 2026 ويتضمن تركيب 346 عمود بطول 12 مترا وتمديد 17 كم كابلات وتركيب 676 كشاف موفر للطاقة 208 W بتكلفة حوالي 3 ملايين درهم ليصل إجمالي عدد أعمدة الإنارة للمشروع في مرحلتيه الأولى والثانية 662 عمود إنارة وبتكلفة اجمالية للمرحلتين 11.5 مليون درهم كما تنفذ الهيئة مشروع إنارة شعبية الغوانم – الثقيبة من خلال تركيب 78 عمودا بإرتفاع 8 أمتار .

وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أنه تم تنفيذ مشروع إنارة ميدان الذيد لسباقات الهجن وفق أفضل المواصفات الفنية مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع التي تم انجازها خلال شهر فبراير 2025 تضمنت تركيب 316 عمود بارتفاع 12 مترا وتركيب 4 محولات بقدرة 200 KVA ومحول بقدرة 500 KVA وتمديد كابلات بطول إجمالي 23.854 كم وبتكلفة إجمالية للمشروع تجاوزت 8.5 مليون درهم حيث تم تمديد كابلات الومنيوم بطول 8750 مترا وتمديد كابلات نحاس بطول 14321 مترا وتركيب 718 كشافا LED 120 وات وتركيب 6 صناديق تغذية إنارة 100 A.

وأضاف أن مشروع إنارة شعبية الغوانم – الثقيبة تضمن تركيب 87 كشافا 80 W موفر للطاقة وتمديد 3900 متر كابلات.

وأكد المهندس الطنيجي أن الهيئة تعمل على توفير أفضل الخدمات للمشروعات التطويرية والسياحية وتنفيذ مشروعات الإنارة في مختلف المناطق لتوفير الأمن والسلامة والمظهر الحضاري والجمالي.