اتفاقية بين "الاتحاد للأدوية" و"إل نيوترا" لتوسيع حلول التغذية الصحية في الإمارات

أبوظبي في 7 مايو/ وام / وقعت شركة الاتحاد للأدوية، التابعة لمحور الخدمات اللوجستية الدوائية في "مبادلة بايو"، اتفاقية توزيع وترويج حصرية مع شركة "إل نيوترا" المتخصصة في تقنيات التغذية والعمر الصحي المديد، وذلك خلال مشاركتها في معرض "اصنع في الإمارات 2026"، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى حلول التغذية الطبية والعلاجات الغذائية الداعمة للعمر الصحي المديد في الإمارات.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور إسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الإستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة، فيما وقعها كل من حمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو، وجوزيف أنتون، الرئيس التنفيذي لشركة "إل نيوترا".

وبموجب الاتفاقية، تتولى "الاتحاد للأدوية" التسويق والتوزيع الحصري لمنتجات "إل نيوترا" الخاصة بالتغذية الداعمة للعمر الصحي المديد داخل الدولة، بما في ذلك منتجات "برولون"، أحد الحلول الغذائية المبتكرة المصممة لتقديم نهج غذائي يحاكي الصيام.

وتأتي هذه الشراكة ضمن إستراتيجية "مبادلة بايو" الرامية إلى توسيع محفظتها من الحلول الصحية المتقدمة، وتعزيز الوصول إلى منتجات العمر الصحي المديد، بما يدعم توجهاتها نحو تطوير قطاع الصناعات الدوائية عبر توفير منتجات صحية مبتكرة وحديثة.

وقال إسماعيل علي عبدالله، رئيس وحدة المجمعات الإستراتيجية ضمن قطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة، إن هذه الشراكة تمثل امتداداً طبيعياً لاستثمار مبادلة في "إل نيوترا"، وتعكس طموح أبوظبي في ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للصناعات الدوائية، مشيراً إلى أن توسيع نطاق الوصول إلى منتجات الشركة في دولة الإمارات يسهم في توفير حلول صحية مبتكرة للأفراد بكفاءة وسهولة أكبر.

من جانبه، أكد حمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو، أن الاتفاقية تعكس طموح الشركة للريادة في المجالات التي ترسم ملامح مستقبل الصناعات الدوائية، موضحاً أن التعاون مع "إل نيوترا" يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى حلول التغذية الطبية والعلاجات الغذائية المرتبطة بالعمر الصحي المديد داخل الدولة، بما يعزز دور مبادلة بايو كشريك موثوق في دعم جودة الحياة والصحة المستدامة.

وقال جوزيف أنتون، الرئيس التنفيذي لشركة "إل نيوترا"، إن التعاون مع "الاتحاد للأدوية" التابعة لمبادلة بايو يمثل خطوة مهمة لتوسيع حضور الشركة في دولة الإمارات، مؤكداً أن الاتفاقية تدعم خطط النمو وتتيح وصول حلول التغذية الداعمة للعمر الصحي المديد إلى شريحة أوسع من الأفراد.