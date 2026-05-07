انطلاق أسبوع المرور الخليجي الموحّد 2026 بشرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة في 7 مايو/ وام / انطلقت فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحّد بشرطة رأس الخيمة تحت شعار "اعبر بأمان"، الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، بالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة وعدد من الشركاء الإستراتيجيين، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 8 مايو الحالي.

وشهد حفل الافتتاح اليوم العميد جمال أحمد الطير نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة والمديرون العامون ونوابهم وجمع غفير من ضباط المرور والدوريات وضباط الشرطة كافة والشركاء والمتعاونيين من الجهات والمؤسسات وأفراد المجتمع، وذلك بمركز "منار مول" التجاري برأس الخيمة.

وافتتح العميد الطير حفل الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي الموحّد 2026 بتدشين حملة مرورية أطلقتها شرطة رأس الخيمة بعنوان "اعبر بأمان" مشدداً على أهمية المرور الآمن، داعيًا جميع أفراد الجمهور إلى الالتزام بقواعد العبور الآمن، واستخدام المعابر المخصصة للمشاة، والانتباه الكامل أثناء عبور الطرق كافة والتأكد من خلو الطريق قبل الشروع في العبور، لا سيما عند الاقتراب من التقاطعات ومعابر المشاة.

وأكد أن سلامة المشاة وانسيابية التنقّل الآمن مسؤولية مجتمعية تتطلّب تعاون الجميع.

من جانبه قال العميد أحمد سعيد المنصوري مدير عام العمليات المركزية أن الإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارة المرور والدوريات مستمرة في جهودها المتكاملة لتعزيز سلامة المشاة في مختلف طرق الإمارة ضمن منظومة مرورية متقدمة جعلت الإمارة من بين المدن الأكثر أمانًا عالمياً، حيث تراجع معدل الوفيات المرورية على الطرق بنسبة تحسن بلغت 12.6% وانخفض مؤشر حوادث الدهس بنسبة تحسن بلغت 4.1% فيما انخفض مؤشر الحوادث البليغة بنسبة تحسن بلغت 2.5% وذلك وفقًا للإحصائية المرورية لعام 2025.

وأضاف أنه تم تدشين غرفة تحكم وسيطرة بمعايير عالمية متصلة مباشرة بالدوريات المرورية عبر أحدث التقنيات الذكية، إلى جانب إطلاق غرفة العمليات المتحركة لإدارة أزمات الطرق والمرور بدقة واحترافية عالية.

وصاحَب انطلاق أسبوع المرور الخليجي 2026 تنظيم معرض مروري والعديد من الفعاليات الأخرى للجمهور وبرامج ومسابقات متنوعة خلال الفترتين الصباحية والمسائية للجمهور وبث المواد المرئية المرورية التوعوية عبر الشاشات الإلكترونية، للارتقاء بالتوعية المرورية وجعل التجربة أكثر تفاعلًا وتأثيرًا. ‏