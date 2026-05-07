شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة جاهزية الذكاء الاصطناعي "AI READY"

أبوظبي في 7 مايو/ وام / نفّذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بحضور معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي ومديري القطاعات وعدد من الضباط، مبادرة جاهزية الذكاء الاصطناعي "AI READY" لعام 2026، بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين؛ مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ضمن الأولوية الإستراتيجية "الكفاءة والمرونة المؤسسية" والهدف الإستراتيجي "منظومة شرطية قائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات".

وأوضح معالي قائد عام شرطة أبوظبي أن هذه المبادرة تجسّد توجهات القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية في تسريع التحول نحو نماذج العمل الحكومي الذكي والمعزّز بتقنيات الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية، من خلال تمكين الكوادر المؤسسية وإلهامها لتبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الشرطية، بما يسهم في تطوير منظومات العمل المؤسسي، وترسيخ ثقافة الابتكار والريادة واستشراف المستقبل.

وأكد أن هذا التوجه يجسد الفخر بما حققته الإمارات من إنجازات نوعية، وما وصلت إليه إمارة أبوظبي من مكانة متقدمة كأكثر المدن أمانًا على مستوى العالم للعام العاشر على التوالي، مشيرة إلى استمرار جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة العمل الشرطي، وتبني أحدث الحلول التقنية بما يعزز الأمن والاستقرار وجودة الحياة.

وأشار إلى الدور المحوري لمجلس شرطة أبوظبي للذكاء الاصطناعي في قيادة التحول الذكي داخل المنظومة الشرطية، من خلال دعم تبنّي التقنيات المتقدمة، وتطوير السياسات والمبادرات الداعمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني واستشراف التحديات المستقبلية.

وتناول المجلس عددًا من المحاور الإستراتيجية، شملت استعراض أبرز الممارسات المحلية والعالمية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، عبر جلسات رئيسية جمعت القيادات الشرطية من مديري القطاعات ونوابهم ومديري الإدارات ونوابهم، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين والخبراء، بهدف تعزيز الكفاءة المؤسسية من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في العمليات الشرطية.

وتتضمن مبادرة جاهزية الذكاء الاصطناعي "AI READY" لعام 2026 مجموعة من الأنشطة والبرامج الموجهة إلى القيادات الشرطية والموظفين، إلى جانب أفراد المجتمع والشركاء الاستراتيجيين والشركات الناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي، بما يعزز منظومة الابتكار ويدعم استدامة التطوير المؤسسي.