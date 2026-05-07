شرطة دبي تفتتح معرضاً توعوياً للسلامة المرورية ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي

دبي في 7 مايو/ وام / افتتحت القيادة العامة لشرطة دبي معرضاً مرورياً في “العربي سنتر” ضمن مشاركتها في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد، الذي انطلق تحت شعار “اعبر بأمان”، وتنظمه وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، بالشراكة مع مركز النقل المتكامل “أبوظبي للتنقل”، وبالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة وعدد من الشركاء الإستراتيجيين.

وافتتح المعرض العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة.

ويأتي تنظيم المعرض بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بهدف تعزيز الوعي المروري ونشر ثقافة السلامة بين أفراد المجتمع.

وأكد العميد عصام العور أن تنظيم المعرض يأتي في إطار حرص شرطة دبي على استثمار الفعاليات المجتمعية في تعزيز الرسائل التوعوية المرورية وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في الحد من الحوادث وتحقيق أعلى مستويات السلامة على الطرق.

وأشار إلى أن المعرض تضمن منصات توعوية وتثقيفية استعرضت أحدث المبادرات والخدمات الذكية والتقنيات المستخدمة في تعزيز السلامة المرورية، إلى جانب تقديم نصائح وإرشادات للجمهور حول أهمية الالتزام بقوانين السير والمرور واستخدام وسائل التنقل الآمنة والانتباه أثناء القيادة.

وتضمن المعرض منصة السلامة المرورية، التي تهدف إلى نشر الوعي المروري وتعزيز الثقافة المرورية لدى أفراد المجتمع من خلال توفير محتوى توعوي وإحصائي وتفاعلي يسهم في رفع مستوى المعرفة بالسلوكيات المرورية الآمنة.

واطلع الزوار على أبرز الخدمات والمزايا التي توفرها المنصة وآلية الاستفادة منها في متابعة الحملات والمبادرات التوعوية، بما يدعم جهود شرطة دبي في تعزيز السلامة المرورية وتحقيق جودة الحياة في الإمارة.

وأشاد العميد عصام العور بالتعاون القائم مع الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مؤكداً أن التكامل بين الجهات المعنية يُعد ركيزة أساسية في دعم الجهود التوعوية وتحقيق مستهدفات السلامة المرورية في دبي.

وشهد المعرض تفاعلاً من الزوار ورواد المركز التجاري، حيث تم توزيع مواد توعوية وهدايا تثقيفية، إلى جانب تعريف الجمهور بالمبادرات المرورية والخدمات المقدمة لتعزيز أمن وسلامة مستخدمي الطريق.