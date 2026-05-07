غرف دبي تبحث تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية مع "المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية- فوجيان"

دبي في 7 مايو/ وام / عقدت غرف دبي اليوم اجتماعاً مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية – فوجيان، وذلك بهدف بحث تعزيز علاقات الأعمال الثنائية والارتقاء بالروابط التجارية والاستثمارية بين دبي والصين.

وبحضور سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وزونغ مواد، رئيس مجلس إدارة المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية – فوجيان، تناول الاجتماع آفاق التعاون والشراكات الاقتصادية مع التركيز على أهم القطاعات الواعدة التي تزخر بفرص استثمارية وتجارية مشتركة بالنسبة لشركات دبي والصين.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: إننا نحرص على تطوير آليات العمل الاقتصادي المشترك بين دبي والصين وتعزيز أواصر العلاقات التجارية والاستثمارية التي تجمع الجانبين، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات الإستراتيجية، ودعم نمو التجارة البينية، وتمكين مجتمع الأعمال من الاستفادة من الفرص الواعدة في كلا السوقين، بما يساهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والتجارة.