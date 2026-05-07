مصرف أبوظبي الإسلامي ينضم إلى منصة "تبادل"

أبوظبي في 7 مايو/ وام / أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم أنه أول مصرف في دولة الإمارات ينضم إلى منصة "تبادل"، للتداول العابر للحدود التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك عبر ذراعه للوساطة المالية شركة "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية"، في خطوة توسع من نطاق وصول المستثمرين من متعاملي شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية الى فرص التداول عبر الأسواق العالمية.

واحتفاء بهذه المناسبة، قرع المصرف جرس افتتاح التداول في السوق.

ويعكس هذا الإنجاز، وفق المصرف، التزامه بتوسيع وصول المتعاملين إلى الفرص الاستثمارية وتعزيز الترابط بين أسواق رأس المال الإقليمية والدولية.

ومن خلال منصة "تبادل"، أصبح بإمكان متعاملي "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" الوصول إلى أكثر من 10 أسواق مالية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى وعدد من الأسواق الناشئة الأخرى والتداول فيها عبر منصة موحدة تتيح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات تنفيذ استثماراتهم بسهولة وكفاءة أكبر.

وتأتي هذه الخطوة في ظل النمو المتواصل في مشاركة المستثمرين ضمن أسواق رأس المال في دولة الإمارات، حيث نجح سوق أبوظبي للأوراق المالية في استقطاب قاعدة واسعة ومتنامية تضم أكثر من 1.2 مليون مستثمر من أكثر من 200 جنسية، ما يعكس تنامي الحضور الدولي في الأسواق المالية الإماراتية.

وقال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، إن انضمامنا كأول مصرف في دولة الإمارات يوفر وصولاً متكاملاً إلى منصة "تبادل" عبر شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية يمثل خطوة مهمة لتعزز جهود الدولة في تطوير تكامل الأسواق المالية، وترسيخ ارتباطها بالأسواق العالمية، ويسهم هذا الإنجاز في تسهيل عمليات التداول العابر للحدود وخدمات ما بعد التداول من خلال تبسيط إجراءات فتح الحسابات وتسوية المعاملات، لتوسيع الفرص الاستثمارية أمام متعاملينا، وخفض التكاليف التشغيلية، والحد من المخاطر المرتبطة بالمعاملات.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن انضمام أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية إلى منصة "تبادل" يشكل محطة مهمة جديدة ضمن التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية وجهوده الرامية إلى دعم الاستثمار العابر للحدود وتيسير تدفقاته في أسواق المنطقة، وتعد "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" أول شركة وساطة تابعة لمؤسسة مصرفية إماراتية تنضم إلى المنصة في خطوة تؤكد الاهتمام المؤسسي المتنامي بمنصة "تبادل" كمركز استراتيجي يربط أسواق المنطقة.

وأضاف أن "تبادل" نجحت منذ إطلاقها في عام 2022، في الربط بين أكثر من 6 أسواق مالية، وإتاحة الوصول إلى قاعدة تضم أكثر من ثمانية ملايين مستثمر، وخلال الربع الأول من عام 2026، سجلت "تبادل" قيمة تداولات إجمالية بلغت 6.3 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 24%، وسيسهم انضمام شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية في توسيع نطاق وصول المستثمرين إلى الأسواق، ودعم مستويات السيولة وتدفقات رؤوس الأموال في أبوظبي والمنطقة.

وتم إطلاق منصة "تبادل" في عام 2022 كأول شبكة رقمية لتكامل الأسواق المالية في المنطقة، ترتكز على نموذج الوصول المتبادل بين الأسواق، وتربط اليوم شبكة متنامية تضم 10 أسواق مالية عبر دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى وعدد من الأسواق الناشئة.

وسجلت المنصة زخما متصاعدا، حيث تجاوز متوسط قيمة التداول الأسبوعية فيها 113 مليون درهم خلال عام 2025، بما يعزز دورها في دعم السيولة وتوسيع قاعدة المشاركة في الأسواق المالية.