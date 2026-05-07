انخفاض مستويات المياه في ثلاثة أرباع أنهار النمسا

فيينا في 7 مايو/ وام / سجلت العديد من الأنهار في النمسا تراجعاً حاداً في منسوب وتدفقات المياه على مستوى العديد من الولايات، بسبب استمرار موجة الجفاف وضعف معدلات هطول الأمطار خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.

وحذر بيان منظمة حماية الطبيعة النمساوية، من تزامن انخفاض منسوب المياه مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الأكسجين في البحيرات والمجاري المائية، وتأثيرها بالسلب على النظم البيئية والتنوع البيولوجي وجودة المياه، وزيادة احتمال نفوق العديد من أنواع الأسماك في المناطق المتضررة.

وحددت المنظمة البيئية أكثر الولايات النمساوية تضرراً من الجفاف، لافتة إلى تأثر الأنهار في ولايات "شتايرمارك"، "النمسا العليا"، "كارنتن"، "النمسا السفلى"، "بورغنلاند".

وقالت الخبيرة البيئية، ماري فايفر، إن انخفاض مستويات المياه يمثل إشارة تحذيرية لتداعيات أزمة المناخ، موضحة أن الجفاف واستمرار انخفاض كميات المياه في الأنهار لفترات طويلة، يفرضان ضغوطاً متزايدة على الأنظمة البيئية والكائنات الحية المرتبطة بها.

وكشفت أحدث البيانات عن انخفاض مستوى المياه بشكل حاد في نهر "مور"، وارتفاع نسبة المناطق التي تعاني من انخفاض شديد في منسوب المياه من 60% إلى 90% بين شهري مارس وأبريل، وزيادة النسبة من 55% إلى 90% في حوض نهر "مارش"، خلال نفس الفترة، كما شهدت مناطق تجمعات الأنهار في شرق النمسا ارتفاعاً حاداً في معدلات انخفاض المياه خلال شهر أبريل من 40% إلى نحو 75%.