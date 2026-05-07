متحف زايد الوطني يطلق برنامجاً ثقافياً متكاملاً احتفاء باليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة

أبوظبي في 7 مايو / وام / أطلق متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مساء أمس، برنامجا ثقافيا مجانيا متكاملا يستمر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، وذلك احتفاء بالذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة.

وتأتي هذه المبادرة لتعكس محطة مفصلية في مسيرة بناء الهوية الوطنية، مستحضرة اللحظة التاريخية التي توحدت فيها قوات الدولة ضمن كيان واحد يقوم على مبادئ راسخة من المسؤولية المشتركة، والخدمة، وحماية الوطن.

ويستعرض البرنامج الذي يحمل عنوان "مسيرة الوحدة عبر الزمن" قصة توحيد القوات المسلحة في عام 1976، مجسداً الرؤية الاستشرافية التي قادها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة، انطلاقاً من إيمانه بأن قوة الدولة تنبع من وحدتها وتماسكها، ويتيح هذا البرنامج للزوار فرصة استكشاف مفاهيم الخدمة والانتماء والهوية الوطنية بأساليب مبتكرة، والتعرف إلى الأدوار المتعددة التي تضطلع بها القوات المسلحة خارج نطاقها الدفاعي.

وأكدت موزة مطر، مدير إدارة أمناء المتحف وإدارة المقتنيات في متحف زايد الوطني، أن الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة تمثل مناسبة وطنية فارقة تتيح استحضار إحدى أبرز اللحظات المؤسسة في تاريخ الدولة.

وأوضحت أن البرنامج يقدم تجربة متكاملة تجمع بين المعروضات النوعية والفعاليات لاستكشاف القيم المتجذرة للخدمة والمسؤولية، مشيرة إلى السعي نحو تعميق فهم الزوار لكيفية إسهام الماضي في تشكيل الحاضر وإلهام أجيال المستقبل من خلال ربط هذه المضامين بسردية مقتنيات المتحف.

تضمن اليوم الأول من البرنامج عرضاً خاصاً لفن العازي قدمه الفنان حمد العامري، حيث استحضر الزوار من خلاله معاني الفخر الوطني التي تجسدها القوات المسلحة، إلى جانب سلسلة من العروض الحية والتراثية مثل فن الندبة.

وفي الإطار ذاته، تنظم جولة إرشادية باللغة العربية تحت عنوان "حماة الوطن"، تسلط الضوء على دور الأفراد والمجتمعات في حماية الوطن عبر الأجيال، وتبرز إرثاً وطنياً راسخاً يقوم على قيم الخدمة والوحدة والانتماء.

ويشهد اليوم الثاني افتتاح المعرض المؤقت للجمهور، والذي يقدم عبر معروضاته الجذور التاريخية لمفاهيم الدفاع والحماية في المنطقة، مبرزاً كيف عكست الأدوات والأسلحة عبر العصور قيماً تتجاوز البعد العسكري لتجسد مفاهيم النظام والسلام والمسؤولية المجتمعية.

وتظهر الأدلة الأثرية المستخرجة من مواقع مثل هيلي في العين وساروق الحديد في دبي كيف طورت المجتمعات المبكرة أدوات متقدمة للبقاء والدفاع، وتبرز هذه القطع، ومنها بندقية أم فتيلة من القرن التاسع عشر ونموذج سيف من النحاس المخلوط يعود تاريخه إلى نحو 2000 قبل الميلاد، دلالات على السلطة والنظام الاجتماعي والقيم المشتركة المتجذرة في الحياة اليومية إلى جانب وظيفتها الدفاعية.

ويقدم فريق "فرسان الإمارات"، فريق الاستعراضات الجوية الوطني، عرضاً جوياً استثنائياً يجسد أعلى مستويات الدقة والانضباط والتنسيق، ليعكس بذلك روح الوحدة والتفاني التي تميز القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي.