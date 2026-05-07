وزارة الداخلية تنظم جلسة للتوعية بمخاطر المخدرات وأثرها على المجتمع

أبوظبي في 7 مايو/ وام / نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للقضاء الشرطي، وبالتعاون مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وبمشاركة المركز الوطني للتأهيل، جلسة نقاشية متخصصة للتوعية بمخاطر وأثر تعاطي المخدرات على الأسرة والمجتمع وبيئة العمل، وذلك في قاعة المسرح بمقر الوزارة.

حضر الجلسة سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، حيث قام بتكريم المتحدثين المشاركين تقديراً لإسهاماتهم في إثراء محاور النقاش، ومشيداً بجهودهم المتميزة في طرح حوارات بناءة تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات.

وتحدث في الجلسة، سعادة العميد الدكتور راشد علي النعيمي مدير عام القضاء الشرطي، والعقيد ماجد المنصوري مدير إدارة المكتب الفني، والدكتورة لمياء الزعابي من الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والدكتور محمد الجنيبي، رئيس قسم الطب النفسي في المركز الوطني للتأهيل، فيما أدار الجلسة الرائد فهد هيكل.

وتناولت الجلسة محاور متعددة ركزت على مخاطر آفة المخدرات وتأثيراتها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، إضافة إلى استعراض سبل الوقاية وآليات التصدي لهذه الظاهرة، وتعزيز دور التوعية المجتمعية في الحد منها.

كما استعرض المتحدثون الدور المحوري للأسرة في توجيه الأبناء ودعمهم، كونها خط الدفاع الأول في الوقاية من المخدرات، مؤكدين أهمية ترسيخ القيم الإيجابية وبناء بيئة أسرية واعية تسهم في تحقيق مجتمع أكثر أمناً واستقراراً.