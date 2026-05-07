تطوير نموذج تنظيمي مبتكر عبر "ساندبوكس دبي" لمواكبة تسارع الابتكار العالمي

دبي في 7 مايو / وام / تتجه دبي إلى تطوير نموذج تنظيمي جديد لمواكبة تسارع الابتكار العالمي، وذلك عبر منصة "ساندبوكس دبي" التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، حيث تعتمد المنصة نهجاً حكومياً شاملاً للتجريب التشريعي والتنظيمي.

وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تسريع اعتماد التقنيات الحديثة، وتعزيز وضوح الأطر التنظيمية أمام المستثمرين والشركات، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية المستقبلية.

وترتكز المنصة على نموذج "حكومة واحدة" الذي يجمع الجهات التنظيمية من مختلف القطاعات إلى جانب القطاع الخاص ضمن إطار موحد للتجريب التشريعي على مستوى الاقتصاد ككل، بدلاً من حصره في قطاع محدد، مما يتيح دراسة الابتكارات المشتركة بين قطاعات عدة وتقليل التعقيدات التنظيمية المرتبطة بها.

وتعمل المنصة، كما أوضحت ورقة بحثية نشرتها مؤسسة دبي للمستقبل، على إنشاء بيئة تنظيمية خاضعة للإشراف المباشر تسمح للشركات والمبتكرين باختبار التقنيات والحلول الجديدة ضمن أطر زمنية وضوابط محددة بالتنسيق مع الجهات التنظيمية.

ويسهم هذا النهج العملي في تقليل المخاطر التنظيمية، وتسريع دورة تطوير التشريعات، وتحويل الابتكارات إلى تطبيقات اقتصادية ملموسة، استجابةً للتحولات المتسارعة في تبني التقنيات الحديثة عالمياً، وتلبيةً للحاجة الملحة لإيجاد أدوات تنظيمية أكثر مرونة وقادرة على استيعاب الابتكارات العابرة للقطاعات.

وبيّنت الورقة البحثية أن العالم يشهد تسارعاً غير مسبوق في دورات الابتكار والتبني التقني، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الهاتف استغرق 75 عاماً للوصول إلى 100 مليون مستخدم، والسيارات 33 عاماً، والإنترنت 7 أعوام، في حين لم يحتج تطبيق "واتساب" سوى لـ 3.3 أعوام، بينما حقق "شات جي بي تي" (ChatGPT) الرقم ذاته خلال شهرين فقط.

وأرجعت الورقة هذا التسارع الاستثنائي إلى توسع البنية التحتية الرقمية، وسرعة انتقال المعلومات عالمياً، وانخفاض تكاليف التبني التقني، فضلاً عن النمو الهائل في استثمارات رأس المال الجريء التي قفزت عالمياً من 30 مليار دولار في عام 2000 إلى 445 مليار دولار في عام 2021.

وأضافت أن المنصات الرقمية سرعت من انتشار الابتكارات مستفيدة من قواعد مستخدميها، كما أظهرت الدراسات أن الجيل الرقمي الجديد يتبنى التقنيات بوتيرة أسرع بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالأجيال السابقة، مما قلّص بشدة الفترة الزمنية المتاحة أمام الجهات التنظيمية لتقييم تلك التقنيات ووضع الأطر المناسبة لها.

وأكدت الورقة أن النماذج التنظيمية التقليدية لم تعد كافية لمواكبة الابتكارات المتسارعة والمتشابكة، لاسيما في المجالات التي تفتقر لتنظيم واضح أو تتداخل فيها اختصاصات جهات تنظيمية عدة، مما يفرض ضرورة الاعتماد على أدوات مرنة وتجارب واقعية تحت إشراف مباشر.

وتسهم نتائج هذه التجارب التنظيمية ضمن "ساندبوكس دبي" في تطوير أطر جديدة وإرشادات ومسارات ترخيص تدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتعزز ثقة المستثمرين والشركات الناشئة.

وأوضحت مؤسسة دبي للمستقبل أن المنصة تمثل قدرة مؤسسية دائمة ومستمرة لتنظيم الابتكار بالتوازي مع تطوره، وليست مجرد برنامج مرحلي أو مؤقت، وهو ما يعزز قدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات والكفاءات، ويرسخ مكانتها ضمن أكثر مدن العالم جاهزية للمستقبل.

واختتمت الورقة البحثية بالتأكيد على أن دبي لا تكتفي فقط بمواكبة التحولات المستقبلية، بل تعمل بشكل استباقي على تصميم الأطر التي تنظمها وتسرع الاستفادة منها، مستلهمة ذلك من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين قال "المستقبل ملك لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه، فهو ليس شيئاً ننتظره بل شيئاً نصنعه".