مجموعة جذب واستقطاب الاستثمارات في عجمان تبحث ‏خارطة طريق الاستثمار 2026–2027‏

عجمان في 7 مايو/ وام / بحثت مجموعة عمل جذب واستقطاب الاستثمارات في ‏عجمان مستجدات تنفيذ خارطة طريق الاستثمار 2026–‏‏2027، واستعرضت أبرز الإنجازات خلال النصف الثاني من ‏عام 2025، وأولويات القطاعات الاستثمارية في الإمارة.‏

وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة سعادة الشيخ سلطان ‏بن محمد النعيمي، المدير العام لدائرة الميناء والجمارك ‏بعجمان، حزمة من المبادرات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز ‏جاذبية الإمارة للاستثمارات النوعية والمستدامة.‏

واستعرض الاجتماع مجموعة من الإنجازات التي تحققت ‏خلال الأشهر الماضية، والتي شملت إطلاق الخطة ‏التحضيرية لمجموعة العمل واعتماد هيكلها التنظيمي، وإعداد ‏دراسة شاملة لواقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة، ‏وتحليل الفجوات الاستثمارية، إلى جانب تقييم وضع القطاعات ‏الاقتصادية ذات الأولوية، وتشكيل فرق عمل متخصصة لكل ‏قطاع، وإعداد خطط عمل تفصيلية لها.‏

كما تم استعراض نتائج تحليل الأسواق المستهدفة، وتتبع ‏حركة الاستثمارات العالمية، وتحديد الفرص الاستثمارية ‏الواعدة، بما يتماشى مع الميزة التنافسية للإمارة، فضلاً عن ‏تنفيذ مقارنات معيارية مع تجارب محلية ودولية ناجحة في ‏مجال جذب الاستثمارات، بهدف الاستفادة من أفضل ‏الممارسات العالمية وتطبيقها بما يتناسب مع خصوصية ‏عجمان، وإعداد مسودة دليل إطار الحوكمة لمجموعة عمل جذب ‏الاستثمار، وإعداد التوجهات الفنية لقطاع جذب الاستثمار. ‏

وناقش الاجتماع الإستراتيجية العامة للجنة، والتي تقوم على ‏تعزيز مكانة إمارة عجمان مركزا جاذبا للاستثمارات ‏النوعية والمستدامة ذات القيمة المضافة العالية، وتكامل ‏الجهود الاستثمارية بين الجهات المعنية، وتطوير منظومة ‏فعالة لجذب الاستثمارات واستقطاب المستثمرين، ودعم ‏اقتصاد الإمارة.‏

وأوضحت اللجنة أن الهدف العام للإستراتيجية هو رفع كفاءة ‏وفعالية منظومة جذب واستقطاب الاستثمارات في إمارة ‏عجمان، وزيادة حجم ونوعية الاستثمارات المستقطبة، بما ‏يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز تنافسية الإمارة على ‏المستويين الإقليمي والدولي.‏

‏ وتتضمن الإستراتيجية محاور الجاهزية الاستثمارية، ‏والشراكات والتمكين، والاستقطاب والترويج الموجه، ‏والحوكمة وقياس الأثر.‏

وأكدت اللجنة أن إمارة عجمان تمضي بخطى متسارعة نحو ‏تطوير منظومة متكاملة لجذب الاستثمارات، تقوم على ‏التكامل المؤسسي، وتبني أفضل الممارسات العالمية، وتهيئة ‏بيئة استثمارية مرنة ومحفزة، بما يعزز من تنافسية الإمارة ‏إقليمياً ودولياً، ويدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي.‏

وشددت على أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع تنفيذ ‏مبادرات ذات أثر مباشر على تحسين تجربة المستثمر، ‏بالتوازي مع إطلاق مشاريع استراتيجية نوعية تسهم في ‏تعزيز مكانة عجمان كمركز جاذب للاستثمارات، مشيرة إلى على ‏أهمية المتابعة المستمرة وقياس الأداء، لضمان تحقيق ‏مستهدفات رؤية عجمان 2030، ودعم مسيرة التنمية ‏الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الإمارة.‏