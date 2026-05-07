مجموعة جذب واستقطاب الاستثمارات في عجمان تبحث ‏خارطة طريق الاستثمار 2026–2027‏

عجمان في 7 مايو/ وام / بحثت مجموعة عمل جذب واستقطاب الاستثمارات في عجمان مستجدات تنفيذ خارطة طريق الاستثمار 2026–2027، واستعرضت أبرز الإنجازات خلال النصف الثاني من عام 2025، وأولويات القطاعات الاستثمارية في الإمارة.
وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة سعادة الشيخ سلطان بن محمد النعيمي، المدير العام لدائرة الميناء والجمارك بعجمان، حزمة من المبادرات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات النوعية والمستدامة.
واستعرض الاجتماع مجموعة من الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر الماضية، والتي شملت إطلاق الخطة التحضيرية لمجموعة العمل واعتماد هيكلها التنظيمي، وإعداد دراسة شاملة لواقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة، وتحليل الفجوات الاستثمارية، إلى جانب تقييم وضع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتشكيل فرق عمل متخصصة لكل قطاع، وإعداد خطط عمل تفصيلية لها.
كما تم استعراض نتائج تحليل الأسواق المستهدفة، وتتبع حركة الاستثمارات العالمية، وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يتماشى مع الميزة التنافسية للإمارة، فضلاً عن تنفيذ مقارنات معيارية مع تجارب محلية ودولية ناجحة في مجال جذب الاستثمارات، بهدف الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها بما يتناسب مع خصوصية عجمان، وإعداد مسودة دليل إطار الحوكمة لمجموعة عمل جذب الاستثمار، وإعداد التوجهات الفنية لقطاع جذب الاستثمار.
وناقش الاجتماع الإستراتيجية العامة للجنة، والتي تقوم على تعزيز مكانة إمارة عجمان مركزا جاذبا للاستثمارات النوعية والمستدامة ذات القيمة المضافة العالية، وتكامل الجهود الاستثمارية بين الجهات المعنية، وتطوير منظومة فعالة لجذب الاستثمارات واستقطاب المستثمرين، ودعم اقتصاد الإمارة.
وأوضحت اللجنة أن الهدف العام للإستراتيجية هو رفع كفاءة وفعالية منظومة جذب واستقطاب الاستثمارات في إمارة عجمان، وزيادة حجم ونوعية الاستثمارات المستقطبة، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتتضمن الإستراتيجية محاور الجاهزية الاستثمارية، والشراكات والتمكين، والاستقطاب والترويج الموجه، والحوكمة وقياس الأثر.
وأكدت اللجنة أن إمارة عجمان تمضي بخطى متسارعة نحو تطوير منظومة متكاملة لجذب الاستثمارات، تقوم على التكامل المؤسسي، وتبني أفضل الممارسات العالمية، وتهيئة بيئة استثمارية مرنة ومحفزة، بما يعزز من تنافسية الإمارة إقليمياً ودولياً، ويدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي.
وشددت على أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع تنفيذ مبادرات ذات أثر مباشر على تحسين تجربة المستثمر، بالتوازي مع إطلاق مشاريع استراتيجية نوعية تسهم في تعزيز مكانة عجمان كمركز جاذب للاستثمارات، مشيرة إلى على أهمية المتابعة المستمرة وقياس الأداء، لضمان تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الإمارة.