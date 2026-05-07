جمعية النهضة النسائية بدبي تطلق "صانعات الأجيال" لتعزيز الدور القيادي للمرأة

دبي في 7 مايو / وام / تطلق جمعية النهضة النسائية بدبي، بالتعاون مع منصة "رفاهي"، برنامج "صانعات الأجيال" تزامناً مع عام الأسرة 2026، بهدف تمكين المرأة وتعزيز قدراتها القيادية في إدارة شؤون الأسرة وترسيخ الاستقرار المجتمعي.

وينطلق البرنامج في 11 مايو الجاري ويستمر لمدة ثلاثة أيام في فرع الجمعية بمنطقة الخوانيج، وذلك تحت إشراف الدكتورة مهيرة البدوي، خبيرة إدارة الموارد البشرية ومؤسسة ومديرة شركة رفاهي.

وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، أن هذا البرنامج ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في دعم الأسرة وتعزيز جودة الحياة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة وتزويدها بالمهارات الحياتية والإدارية يمثل استثماراً مباشراً في مستقبل الأجيال، ويسهم في بناء بيئة أسرية مستقرة قادرة على مواجهة التحديات المتغيرة.

وأوضحت خولة المطروشي، مديرة إدارة فعاليات أجيال المستقبل بالجمعية، أن البرنامج يقدم منهجاً متكاملاً وخارطة طريق عملية لإدارة الأسرة من الجوانب المالية والاجتماعية والنفسية.

ويعتمد البرنامج على أدوات تطبيقية لتنمية مهارات التربية الواعية، وترتيب الأولويات، وإدارة الميزانية والوقت، بما يمكن الأمهات من الانتقال إلى مرحلة الإدارة الواعية والمستقرة، وينعكس إيجاباً على قيم التلاحم والتكافل في المجتمع.